Andrés Manuel López Beltrán responde por reunión en la Condesa y critica a Héctor de Mauleón

Andrés Manuel López Beltrán respondió a la difusión de imágenes de una reunión que sostuvo en un restaurante de la colonia Condesa, en la Ciudad de México, junto con su hermano Gonzalo López Beltrán, el diputado federal de Morena Daniel Asaf y dos empresarios.

A través de redes sociales, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó al periodista Héctor de Mauleón, a quien llamó “espía”, y lo invitó a acompañarlo en uno de sus recorridos por Tacotalpa, Tabasco.

López Beltrán no explicó el motivo del encuentro privado difundido en fotografías, pero utilizó la controversia para hablar de sus actividades políticas en territorio tabasqueño.

¿Qué dijo Andrés Manuel López Beltrán sobre la reunión en la Condesa?

El morenista ironizó sobre las versiones relacionadas con el encuentro y utilizó la palabra “cónclave” para referirse al contacto que mantiene con habitantes de Tabasco.

“Me gustaría muchísimo que el espía Héctor de Mauleón y el director de ese pasquín llamado El Universal nos acompañaran en este tan importante cónclave”, expresó.

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López Beltrán aseguró que continuará visitando comunidades de Tacotalpa como parte de sus actividades políticas y sostuvo que mantiene entre sus temas la defensa de la soberanía nacional y del proyecto de la Cuarta Transformación.

También recordó que su padre les inculcó desde pequeños mantener cercanía con la población. “Al pueblo nos debemos y con el pueblo estaremos siempre agradecidos”, señaló.

¿Quiénes participaron en el encuentro de la Condesa?

Las imágenes difundidas muestran a Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán junto con Daniel Asaf y los empresarios Juan Domingo Beckmann y Mauricio Garduño en el restaurante Magazzino.

De acuerdo con la información publicada sobre el encuentro, la reunión se extendió durante al menos cinco horas.

Las fotografías no tienen audio, por lo que su contenido no permite conocer de qué hablaron los asistentes. López Beltrán tampoco reveló el propósito de la reunión en su respuesta pública.

Daniel Asaf evita explicar motivo de la reunión

Tras conocerse las imágenes, Daniel Asaf fue cuestionado por representantes de medios de comunicación sobre el encuentro, pero evitó dar detalles.

Por su parte, López Beltrán concentró su respuesta en las críticas a la cobertura periodística y en sus recorridos políticos en Tabasco, sin precisar los asuntos abordados con su hermano, el diputado y los empresarios presentes.

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