FGR niega orden de aprehensión contra Amílcar Olán y descarta investigación contra Andy López Beltrán

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, negó este miércoles 16 de septiembre que exista una orden de aprehensión contra el empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio y descartó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantenga una investigación contra Andrés Manuel “Andy” López Beltrán.

Godoy fue cuestionada sobre ambos casos a su llegada al Zócalo de la Ciudad de México, donde asistió como invitada al Desfile Cívico-Militar por el 216 aniversario de la Independencia.

Ante la pregunta sobre una supuesta orden de captura contra Olán, respondió que “no hay nada”. Al ser consultada sobre la existencia de una investigación contra López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, contestó también de forma negativa.

¿Qué dijo Ernestina Godoy sobre Amílcar Olán y Andy López Beltrán?

Las declaraciones de la fiscal surgieron después de que circularan versiones sobre una presunta orden de aprehensión contra Olán relacionada con señalamientos por delincuencia organizada y posibles irregularidades vinculadas con operaciones de combustible.

Hasta este 16 de septiembre, la FGR no ha confirmado públicamente la existencia de dicha orden. Godoy también negó que exista una investigación de la Fiscalía contra Andy López Beltrán.

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Olán ha sido identificado públicamente por su cercanía con Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo “Bobby” López Beltrán. Sin embargo, las versiones y señalamientos difundidos contra ellos no equivalen por sí mismos a una imputación o acusación formal de la FGR.

Amílcar Olán promovió un amparo ante temor de ser detenido

El empresario ya había acudido a tribunales federales en marzo de 2026 ante el temor de una posible detención.

En su demanda de amparo afirmó que el 3 de marzo personas con distintivos de la FGR, acompañadas por otras con vestimenta tipo militar, rondaron su domicilio y tomaron fotografías. El recurso fue presentado el 23 de marzo.

"NO HAY NADA":

FISCAL NIEGA QUE EXISTAN ÓRDENES DE CAPTURA CONTRA 'ANDY' Y

AMILCAR

La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, rechazó que se hayan emitido órdenes de aprehensión contra Andres Manuel Lopez Beltran y su amigo y contratista

Amílcar Olán.

Esto después… pic.twitter.com/1T3zBxJYf3 — Ana Maria Rios (@RiosAnaMa) September 16, 2026

Sin embargo, durante el procedimiento las autoridades informaron que no existía una orden de aprehensión contra Olán. Por esa razón, un juez federal sobreseyó el juicio el 28 de mayo.

La declaración de Godoy de este miércoles vuelve a descartar, por ahora, la existencia de una orden de captura contra el empresario y de una investigación federal contra López Beltrán.

IO