¿Quién es Amilcar Olan y por qué está en Suiza?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló este lunes 28 de septiembre que una eventual investigación contra el empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio deberá sustentarse en pruebas concretas y no únicamente en señalamientos difundidos por medios de comunicación.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre el empresario, quien ha sido relacionado públicamente con Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y sobre reportes recientes que lo ubican en Lugano, Suiza.

Sheinbaum respondió que corresponde a la Fiscalía actuar si cuenta con elementos suficientes para abrir una carpeta de investigación y, en su caso, solicitar a un juez las medidas que procedan.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Jorge Amílcar Olán?

La Presidenta sostuvo que la actuación de las autoridades debe depender de la existencia de evidencia verificable.

“Que la Fiscalía actúe siempre como debe de actuar”, respondió al ser cuestionada sobre si pediría investigar al empresario. También subrayó que cualquier procedimiento debe comenzar cuando existan pruebas suficientes que permitan sustentar una indagatoria.

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Sheinbaum añadió que el hecho de que un medio publique un reportaje no sustituye los requisitos legales necesarios para iniciar un proceso penal.

¿Qué señalamientos existen contra el empresario?

Diversas publicaciones han relacionado a Olán Aparicio con contratos públicos otorgados durante administraciones anteriores y con empresas vinculadas a negocios en los sectores de salud, construcción y energía.

También se han difundido señalamientos sobre posibles vínculos de personas cercanas a él con operaciones relacionadas con hidrocarburos. Sin embargo, esos señalamientos forman parte de reportes periodísticos y no equivalen, por sí mismos, a una responsabilidad penal acreditada.

De acuerdo con la información disponible hasta este lunes, no existe una orden de aprehensión confirmada públicamente contra Jorge Amílcar Olán Aparicio.

Sheinbaum pide que cualquier actuación se base en evidencia

La mandataria ya había señalado semanas atrás que dependencias como Hacienda y la Secretaría Anticorrupción contaban con información relacionada con el caso, pero insistió en que cualquier actuación debe seguir los procedimientos legales correspondientes.

La postura expresada este lunes mantiene esa línea: si una fiscalía encuentra elementos suficientes, podrá abrir una carpeta y solicitar las medidas judiciales pertinentes, sin importar la identidad o relaciones de la persona investigada.

IO