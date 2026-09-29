Amílcar Olán deja departamento en Lugano tras ser localizado en Suiza, reporta investigación periodística

El empresario tabasqueño Jorge Amílcar Olán Aparicio habría abandonado el departamento que ocupaba en Lugano, Suiza, pocos días después de que un equipo periodístico de TV Azteca lo localizara en esa ciudad.

De acuerdo con un reporte difundido por el periodista Claudio Ochoa, el inmueble ubicado en el número 20 de Vía Collina d’Oro apareció nuevamente disponible para renta. La información fue presentada como indicio de que Olán ya no reside en la propiedad, aunque no existe hasta ahora una confirmación oficial sobre su nuevo domicilio.

El departamento cuenta, según el reporte proporcionado, con alrededor de 200 metros cuadrados, cinco habitaciones, cocina equipada, lavandería y dos terrazas. Su renta mensual se ubicaría en alrededor de 15 mil francos suizos, equivalentes a más de 320 mil pesos mexicanos.

Irving Pineda ubicó a Amílcar Olán en Lugano

Un día antes, la mencionada televisora, informó que localizó a Olán tras una semana de trabajo de campo en Lugano. Se indicó que una llamada recibida en su redacción aportó la pista inicial sobre la presencia del empresario en Vía Collina d’Oro.

Asimismo, se señaló que durante los días de observación Olán permaneció la mayor parte del tiempo dentro del inmueble y tuvo pocas salidas. Un periodista de la televisora también intentó entrevistarlo para obtener su postura sobre los señalamientos publicados en su contra, pero el empresario no concedió la conversación.

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¿Qué señalamientos existen contra Jorge Amílcar Olán?

Olán ha aparecido en distintas investigaciones periodísticas por sus vínculos personales con Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y por contratos relacionados con obras y adquisiciones públicas. También se han publicado señalamientos sobre empresas cercanas a su entorno en operaciones vinculadas con hidrocarburos.

Hasta ahora, esos reportes no equivalen por sí mismos a una responsabilidad penal acreditada. El 16 de septiembre, la fiscal general Ernestina Godoy negó públicamente que existiera una orden de aprehensión contra Olán.

Operación fuga de Amílcar Olan

“A salto de mata” https://t.co/R0L9yzlnxo — Adriana Braniff (@adrianabraniff) September 29, 2026

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló desde principios de septiembre que Hacienda y la Secretaría Anticorrupción cuentan con información relacionada con el empresario, pero sostuvo que cualquier actuación administrativa o penal debe basarse en evidencia.

La salida del departamento en Lugano, reportada por medios, abre ahora una nueva incógnita sobre el paradero del empresario, sin que hasta el momento las autoridades mexicanas hayan informado de una medida judicial en su contra.

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