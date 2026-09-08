Hacienda entrega Paquete Económico 2027 a diputados; prevé crecimiento de México, de hasta un 2.5%

La tarde de este martes, el Paquete Económico 2027 fue entregado al Congreso de la Unión por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Édgar Amador Zamora.

"El Paquete Económico 2027 presenta la estrategia de política económica que guiará las acciones del Gobierno de México hacia el tercer año de la administración".

"Bajo los principios del Humanismo Mexicano, la prosperidad compartida y la responsabilidad en el gasto, la estrategia se traducirá en mayores ingresos para las familias, más oportunidades de inversión y menor pobreza y desigualdad", detalló Hacienda en una publicación hecha en sus redes sociales.

La entrega del Paquete Económica 2027 realizada por el Secretario Édgar Amador Zamora se dio alrededor de las 18:00 horas en el recinto legislativo, mientras que en la Cámara de Senadores hizo lo propio a las 19:30 horas.

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"México ha mantenido una inflación estable y ha continuado creciendo. En el segundo trimestre de 2026, el PIB creció 1.9% anual con cifras desestacionalizadas y registró su mayor avance trimestral desde el primer trimestre de 2022", destacó el titular de Hacienda.

Amador Zamora declaró que se pronostica que la economía mexicana crecerá entre 1.5 y 2.5% en términos reales durante 2027, luego de un crecimiento estimado entre 1 y 2% en 2026.

"En 2027, la actividad económica estará impulsada por el consumo interno, la inversión pública y privada y una mayor contribución del sector externo. La recuperación del salario real, la generación de empleo y los Programas para el Bienestar seguirán fortaleciendo el poder adquisitivo de las familias y la economía popular. Al mismo tiempo, condiciones financieras más favorables contribuirán a impulsar el crédito y la inversión".

"El Plan México será uno de los principales motores de esta estrategia. A través de incentivos y desarrollo de proveedores, se buscará movilizar inversión privada, aumentar el contenido nacional de la producción, fortalecer las cadenas de suministro y generar empleos de mayor valor agregado", explicó la Secretaría, a través de un comunicado.