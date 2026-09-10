Paquete Económico 2027 propone tasa cero de IVA para librerías; editoriales recuperarían 200 mdp al año

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Paquete Económico 2027 incluye una propuesta de tasa cero de IVA para pequeñas y medianas librerías, con la que las casas editoriales podrían recuperar alrededor de 200 millones de pesos al año.

La mandataria explicó que esta medida responde a una petición planteada desde hace tiempo por integrantes de la comunidad librera del país, entre ellos La Brigada para Leer en Libertad y el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo.

Sheinbaum señaló que el tema volvió a cobrar fuerza a partir de la situación de Ediciones Era, cuando recibió una propuesta para que el apoyo no se limitara a una sola editorial, sino que pudiera beneficiar al conjunto del sector.

¿Cómo funcionaría la tasa cero de IVA para librerías?

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, explicó que actualmente los libros están exentos del pago del IVA de 16 por ciento.

La modificación propuesta busca que quienes venden libros puedan aplicar la tasa cero, lo que les permitiría solicitar la devolución del IVA relacionado con sus gastos.

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En términos prácticos, el cambio permitiría que librerías y empresas dedicadas a la venta de publicaciones recuperen parte de los impuestos pagados en insumos y servicios vinculados con su actividad.

Editoriales recuperarían cerca de 200 millones de pesos

Sheinbaum estimó que la medida implicaría para el SAT dejar de recaudar alrededor de 200 millones de pesos anuales, monto que permanecería dentro del sector editorial.

“Eso se les integraría a las casas editoriales”, explicó la Presidenta al dimensionar el impacto de la propuesta.

La mandataria presentó la medida como un apoyo para pequeñas y medianas librerías y editoriales, en un contexto de solicitudes del sector para mejorar sus condiciones fiscales.

#MañaneraDelPueblo. Explican la presidenta @Claudiashein y el titular del @SATMX la tasa cero para las editoriales mexicanas. Surgió de una propuesta de @Taibo2 y la @BRIGADACULTURAL para apoyar no solo a la editorial ERA sino a todas. pic.twitter.com/69GPWqJrbo — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 10, 2026

Propuesta forma parte del Paquete Económico 2027

La tasa cero de IVA para librerías está incluida dentro de las modificaciones planteadas en el Paquete Económico 2027, presentado esta semana ante el Congreso de la Unión.

La propuesta todavía deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente antes de entrar en vigor.

De aprobarse, el cambio permitiría que librerías y empresas del sector editorial puedan solicitar devoluciones vinculadas con sus gastos, con el objetivo de aliviar parte de su carga financiera sin modificar el precio fiscal de los libros para los consumidores.

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