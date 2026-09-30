Édgar Amador comparece en San Lázaro: defiende finanzas públicas y crecimiento para 2027

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, compareció este miércoles 30 de septiembre ante el pleno de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno y del análisis del Paquete Económico 2027.

Durante su presentación, el funcionario expuso el panorama de las finanzas públicas, la evolución de la deuda, la recaudación y las perspectivas económicas para el próximo año.

Amador sostuvo que el Gobierno federal mantiene una estrategia de consolidación fiscal y señaló que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) presentan una reducción respecto a los niveles registrados en 2024. Documentos de Hacienda contemplan que este indicador se ubique en 3.5 por ciento del PIB durante 2027.

¿Qué dijo Édgar Amador sobre la economía de México?

El secretario de Hacienda destacó que los fondos de estabilización superan los 170 mil millones de pesos, además de señalar el comportamiento de la inversión extranjera directa como uno de los indicadores de confianza en la economía mexicana.

Para 2027, Hacienda prevé que el Producto Interno Bruto crezca entre 1.5 y 2.5 por ciento, con un punto medio de 2 por ciento, mientras que la inflación cerraría alrededor de 3 por ciento.

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Amador también defendió la estrategia de recaudación del Gobierno y afirmó que existe margen para incrementar los ingresos sin recurrir a una reforma fiscal de gran alcance. Entre las medidas previstas se encuentran el combate a la evasión, mayor vigilancia aduanera y acciones contra el llamado huachicol fiscal.

PRI protesta durante comparecencia de Édgar Amador

La llegada del titular de Hacienda estuvo acompañada por una protesta de diputados del PRI, quienes mostraron pancartas para cuestionar la política presupuestaria y los recortes contemplados en el proyecto económico.

La bancada priista, encabezada por Rubén Moreira, ha expresado previamente críticas por el nivel de endeudamiento, los ajustes al gasto y las previsiones de crecimiento incluidas en el Paquete Económico 2027.

Paquete Económico 2027: Comparecencia del Secretario Édgar Amador ante la Cámara de Diputados. https://t.co/FUF11xtQvr — Hacienda (@Hacienda_Mexico) September 30, 2026

En contraste, legisladores de partidos aliados al Gobierno expresaron respaldo a la estrategia económica.

Tras la comparecencia de Amador, el análisis del Paquete Económico continuará en las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, antes de avanzar hacia las votaciones correspondientes en la Cámara de Diputados.

IO