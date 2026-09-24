Ley de Economía Digital: Gobierno plantea pagos con CoDi sin comisiones y cuentas de hasta 135 mil pesos

El Gobierno de México presentó los alcances de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una iniciativa con la que busca ampliar el uso de transferencias desde el celular, facilitar la inclusión financiera y reducir de manera gradual el uso de efectivo.

Durante la conferencia matutina de este jueves 24 de septiembre, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que la propuesta aprovechará infraestructura ya existente como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y CoDi, desarrollados por el Banco de México.

La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo federal el 9 de septiembre y actualmente se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados. Entre sus objetivos está promover que personas, comercios y autoridades puedan utilizar medios de pago digitales y electrónicos de forma más amplia.

¿Cómo funcionarán los pagos con CoDi?

Peña Merino explicó que la intención es simplificar el proceso para que una persona pueda pagar desde la aplicación de su banco en pocos pasos.

El usuario podrá seleccionar CoDi, elegir la cuenta desde la que realizará la transferencia, generar o escanear un código QR, confirmar el monto y completar el pago.

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De acuerdo con el funcionario, el Banco de México calcula que la transferencia puede concretarse en alrededor de cuatro o cinco segundos.

Para los comercios habrá varias opciones: mantener un código QR fijo en el establecimiento, generar uno desde un teléfono celular o mostrarlo directamente en una pantalla al momento de cobrar.

Peña Merino destacó que los pagos realizados mediante SPEI y CoDi no cobran comisión ni al comprador ni al establecimiento que recibe el dinero.

Ley de Economía Digital busca ampliar cuentas bancarias

Otro de los ejes es facilitar la apertura remota de cuentas para pequeños comerciantes, trabajadores independientes y personas con actividad empresarial.

Peña Merino explicó que las cuentas de nivel más básico pueden abrirse con una identificación y que, al incorporar transferencias digitales, el límite podría aumentar de alrededor de 25 mil a 135 mil pesos.

La propuesta también contempla que los tres órdenes de gobierno acepten medios electrónicos y digitales para el pago de trámites y servicios. El proyecto legislativo establece además que la CURP Digital pueda utilizarse como mecanismo de identificación para contratar servicios financieros.

#MañaneraDelPueblo. Una Ley de Economía Digital tendrá como objetivos: acelerar pagos digitales; aprovechar capacidades existentes; impulsar la actividad económica; promover la inclusión financiera; facilitar la formalización económica, explica @PPmerino pic.twitter.com/LV4K1F30nF — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) September 24, 2026

Gobierno busca reducir gradualmente el uso de efectivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la digitalización permitirá aumentar la seguridad y eficiencia de los pagos, además de generar historiales financieros que puedan facilitar posteriormente el acceso a otros productos bancarios.

El planteamiento también contempla avanzar de manera gradual hacia una menor utilización de efectivo en sectores específicos, entre ellos gasolineras y carreteras.

La iniciativa se encuentra todavía en proceso legislativo. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados comenzó esta semana el análisis de sus alcances junto con funcionarios públicos y como parte de la discusión del Paquete Económico 2027.

IO