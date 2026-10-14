Trabajadores del IMSS Bienestar protestan en el Hospital O'Horán de Mérida

Trabajadores pertenecientes al IMSS Bienestar encabezan este miércoles una protesta afuera del Hospital Agustín O'Horán al Sur de Mérida como parte de las movilizaciones en todo el país para exigir mejores condiciones laborales.

Durante la mañana de este día, trabajadores se movilizaron hacia el Hospital O'Horán, donde exigen respeto a sus derechos laborales y el pago de prestaciones.

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Además, piden que se trabaje en la dotación de uniformes, medicamentos e insumos para atender a la población, así como mejoras en las condiciones salariales y libertad sindical.

Entre sus peticiones se encuentran también un alto al trato diferencial entre sindicatos, señalando casos de discriminación.

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De igual forma pidieron instalar mesas trabajo de homologación para todo el personal del IMSS Bienestar y pago de cuotas sindicales.

Señalaron que la manifestación se realiza de manera pacífica, sin afectar en las operaciones del nosocomio, mientras exigen la atención del IMSS Bienestar.