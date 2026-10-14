“NO” al 6.8%: Trabajadores del IMSS en Campeche muestran rechazo durante consulta sindical

Con papeletas marcadas con el NO, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Campeche manifestaron su rechazo a la propuesta de incremento salarial del 6.8 por ciento y expresaron su inconformidad con las negociaciones realizadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social con la institución, durante la jornada de consulta salarial de este miércoles 14 de octubre.

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Una de las mesas de votación fue instalada en la explanada del Hospital General de Zona número 1 Dr. Abraham Azar, donde el personal participó en el ejercicio para definir si acepta el aumento planteado para el periodo 2026 2027. Las papeletas exhibidas por trabajadores inconformes reflejaron el rechazo a la propuesta sindical y a la manera en que se condujeron las negociaciones con el IMSS, encabezado por Zoé Robledo.

Los empleados definieron su postura respecto a la propuesta salarial para el periodo 2026 2027. / Especial

La jornada ocurrió después de que la base trabajadora disidente denunciara presuntas irregularidades en la consulta y acusara al sindicato de retrasar la autorización del incremento salarial. Los inconformes también cuestionaron la falta de transparencia en los acuerdos alcanzados entre la representación gremial y las autoridades del Instituto.

La propuesta contempló un aumento integral del 6.8 por ciento, compuesto por 2.9 por ciento directo al sueldo tabular y 3.9 por ciento correspondiente a la ayuda de renta, libre de impuestos. El SNTSS convocó a los trabajadores de base a votar de manera personal, libre, directa y secreta, y aseguró que respetará el derecho a manifestarse pacíficamente, sin represalias por expresar inconformidad.

JGH