Manifestación de trabajadores del IMSS en Chetumal; exigen medicinas

Luego de marchar por varios kilómetros sobre la Avenida de Los Insurgentes, en estos momentos, profesionales de la salud se manifiestan frente a la Clínica Hospital del ISSSTE en Chetumal.

La protesta forma parte de la manifestación que se realiza en el ámbito nacional en demanda de insumos y mejores prestaciones salariales.

Manifestación en Chetumal por profesionales de salud. / Por Esto.

Doctores y personal de enfermería participan en la protesta con pancartas con frases como “medicinas si, excusas no”, “sin insumos no hay milagros” y “nos llamaron héroes en pandemia y hoy delincuentes por exigir un salario justo”.

Se dejó en claro que la manifestación es realizada solo por profesionales de la salud que ya concluyeron su jornada laboral de hoy.

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