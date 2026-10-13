Manifestación de trabajadores del IMSS en Chetumal; exigen medicinas

Luego de marchar por varios kilómetros sobre la Avenida de Los Insurgentes, en estos momentos, profesionales de la salud se manifiestan frente a la Clínica Hospital del ISSSTE en Chetumal.
La protesta forma parte de la manifestación que se realiza en el ámbito nacional en demanda de insumos y mejores prestaciones salariales.
Doctores y personal de enfermería participan en la protesta con pancartas con frases como “medicinas si, excusas no”, “sin insumos no hay milagros” y “nos llamaron héroes en pandemia y hoy delincuentes por exigir un salario justo”.
Se dejó en claro que la manifestación es realizada solo por profesionales de la salud que ya concluyeron su jornada laboral de hoy.