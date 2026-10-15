Jalisco investiga a 17 policías por abuso de fuerza durante marcha por agua limpia en Guadalajara; podrían ser destituidos

La Secretaría de Seguridad de Jalisco identificó a 17 policías que presuntamente incurrieron en uso excesivo de la fuerza durante la manifestación por agua limpia del pasado domingo 11 de octubre en Guadalajara, quienes podrían recibir sanciones que van desde amonestaciones hasta la destitución de sus cargos.

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández, informó que la Dirección de Asuntos Internos integró un expediente con más de 200 videos captados desde diferentes ángulos de los enfrentamientos registrados durante la protesta.

Investigan a 17 policías de Jalisco por agresiones durante manifestación

Hernández explicó que la investigación comenzó por instrucciones del gobernador Pablo Lemus y permitió identificar a 17 elementos que presuntamente incumplieron los protocolos de actuación policial.

Los agentes señalados ya fueron citados para rendir su declaración ante Asuntos Internos, mientras continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades individuales, incluidas las de posibles mandos involucrados.

El funcionario reconoció que durante el operativo se cometieron errores graves y que algunos policías reaccionaron de manera desproporcionada ante las agresiones y situaciones de riesgo.

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También informó que 28 policías resultaron lesionados durante los enfrentamientos, entre ellos tres que sufrieron heridas de gravedad y requirieron intervenciones médicas.

Jalisco modificará protocolos policiales para evitar nuevos enfrentamientos

El secretario anunció que convocará a diputados, organizaciones civiles, colectivos, especialistas en seguridad, organismos de derechos humanos y representantes empresariales para revisar los protocolos de actuación durante manifestaciones.

Explicó que la intención es actualizar los lineamientos sobre el uso gradual de la fuerza y establecer medidas que permitan garantizar el derecho a la protesta, así como la seguridad de manifestantes y policías.

🚨 En una conferencia, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que identificaron a 17 policías que presuntamente actuaron fuera de los protocolos durante la movilización del 11 de octubre en Guadalajara. https://t.co/EFCzaE804F — IMER Noticias (@IMER_Noticias) October 15, 2026

Además, solicitó a la ciudadanía compartir videos de los hechos para incorporarlos a los expedientes y aseguró que mantendrán colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Hernández reiteró que no habrá tolerancia ante posibles abusos y reconoció que los enfrentamientos desviaron la atención del problema que originó la movilización: la crisis por la calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Finalmente, sostuvo que las autoridades estatales continuarán trabajando para atender la problemática hídrica y evitar que se repitan hechos de violencia durante futuras manifestaciones.

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