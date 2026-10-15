Sheinbaum Pardo analiza dos proyectos para resolver crisis de agua en Jalisco, mientras la CNDH investiga abusos policiales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) analiza dos proyectos para atender la crisis de agua en Jalisco, particularmente en la zona metropolitana de Guadalajara, donde habitantes han realizado manifestaciones para exigir el suministro de agua limpia.

Durante su conferencia mañanera de este jueves 15 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que sostuvo una reunión con autoridades de Conagua para revisar las alternativas de solución y determinar los recursos que podría aportar el Gobierno federal.

Sheinbaum revisa dos proyectos de Conagua para solucionar crisis de agua en Jalisco

Sheinbaum detalló que los dos proyectos le fueron presentados el miércoles 14 de octubre, aunque solicitó un análisis técnico más profundo antes de establecer acuerdos con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

La presidenta recordó que el mandatario estatal ya le había planteado la problemática durante una visita anterior a la entidad.

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Indicó que espera contar esta misma semana con los resultados de la revisión técnica, para posteriormente dialogar con Lemus y dar a conocer a los habitantes de Jalisco las posibles soluciones.

También señaló que será necesario determinar qué recursos económicos podría aportar la Federación para desarrollar las obras hidráulicas.

CNDH investiga abusos policiales durante marcha por agua limpia en Guadalajara

Respecto a las denuncias de agresiones contra manifestantes que exigían agua limpia en Guadalajara, Sheinbaum confirmó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya inició investigaciones sobre la actuación policial.

Explicó que las indagatorias incluyen el uso de chorros de agua y gases durante la protesta, así como las detenciones y agresiones físicas denunciadas por algunos jóvenes.

La mandataria agregó que la Secretaría de Gobernación brindará acompañamiento en lo que corresponda a sus atribuciones.

Las investigaciones ocurren después de la manifestación del 11 de octubre, en la que se registraron enfrentamientos y detenciones. Aunque las personas detenidas recuperaron su libertad, algunas continúan sujetas a procesos judiciales.

Sheinbaum reiteró que el Gobierno federal busca contribuir a resolver tanto la problemática del suministro de agua como las denuncias relacionadas con posibles violaciones a los derechos humanos en Jalisco.

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