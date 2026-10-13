Morena exige destitución del secretario de Seguridad de Jalisco por represión en protestas del agua

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, exigió la destitución del secretario de Seguridad Pública de Jalisco y la liberación de las personas detenidas injustamente durante las protestas por agua limpia en Guadalajara, realizadas el domingo 11 de octubre de 2026.

Durante una conferencia de prensa este martes 13 de octubre, la dirigente partidista acusó al gobierno de Pablo Lemus Navarro, emanado de Movimiento Ciudadano (MC), de ejercer actos de represión contra los participantes de la manifestación.

Montiel sostuvo que la actuación policial debe investigarse y pidió sancionar a los elementos que hayan cometido abusos durante los enfrentamientos registrados en las inmediaciones de Casa Jalisco.

Morena exige destitución del secretario de Seguridad de Jalisco

La presidenta nacional de Morena cuestionó los protocolos utilizados por la Policía Estatal durante la movilización y consideró que los mandos responsables del operativo deben enfrentar consecuencias.

"También exigimos el cese inmediato del secretario de Seguridad Pública del estado", expresó Montiel.

Noticia Destacada Liberan a 32 de las 39 personas detenidas tras la marcha de agua en Guadalajara

La dirigente afirmó que su partido rechaza las detenciones arbitrarias y señaló que ninguna persona debe ser encarcelada por ejercer su derecho a manifestarse.

Como ejemplo, mencionó el caso de un joven repartidor de comida que, de acuerdo con información proporcionada por legisladores de Morena, podría ser trasladado al penal de Puente Grande.

Montiel cuestionó esa posibilidad y pidió revisar la situación jurídica de quienes fueron arrestados.

Ariadna Montiel pide liberar a detenidos por protestas en Guadalajara

La dirigente morenista señaló que diputados locales de su partido mantienen comunicación con familiares de los detenidos y están disponibles para proporcionar orientación y apoyo legal.

También rechazó la versión del gobernador Pablo Lemus, quien atribuyó los enfrentamientos a un presunto grupo de choque que habría intervenido durante la manifestación.

Montiel acusó a las autoridades estatales de privilegiar la protección de Casa Jalisco por encima de la seguridad de los ciudadanos.

Asimismo, sostuvo que Morena dará seguimiento a las denuncias de posibles abusos policiales y exigirá que se investigue a los responsables.

Morena acusa al gobierno de Jalisco de desatender crisis del agua

La presidenta del partido también cuestionó la respuesta del Gobierno de Jalisco ante los problemas de calidad del agua que afectan a habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara.

Afirmó que las familias continúan pagando por un servicio que, de acuerdo con las denuncias ciudadanas, no cumple con las condiciones de calidad necesarias.

Montiel recordó que legisladores de Morena se han pronunciado contra una posible privatización del suministro de agua y han solicitado medidas urgentes para atender a la población.

También destacó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene conversaciones con autoridades estatales para analizar soluciones técnicas y financieras.

Ariadna Montiel pide a Pablo Lemus asumir responsabilidad o renunciar

La dirigente rechazó los señalamientos que buscan responsabilizar a Morena por los acontecimientos ocurridos durante la manifestación.

Sostuvo que corresponde al gobernador Pablo Lemus garantizar el derecho a la protesta, investigar los posibles abusos y resolver las deficiencias en el abastecimiento de agua.

"Si no puede resolver los problemas de la gente, que renuncie", expresó Montiel al cuestionar la actuación del mandatario estatal.

Finalmente, aseguró que Morena continuará con el seguimiento del caso a través de sus legisladores y representantes en Jalisco, tanto en las investigaciones sobre las detenciones como en las propuestas para atender la calidad del agua.

Las acusaciones corresponden a la postura expresada por la dirigencia de Morena y deberán contrastarse con las investigaciones de las autoridades competentes.

IO