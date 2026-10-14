Presidenta Sheinbaum Pardo exige investigar presuntos casos de tortura policial en Guanajuato y Jalisco: “Es inadmisible”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó las denuncias de tortura, represión y abuso policial en Guanajuato y Jalisco, y pidió que se investiguen los hechos para identificar y sancionar a los responsables.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 14 de octubre de 2026, desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre diversos casos de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por policías estatales y municipales de Guanajuato.

En respuesta, Sheinbaum señaló que las autoridades de los estados son responsables de sus corporaciones policiales, pero consideró necesaria la intervención de los organismos de derechos humanos y las instancias de procuración de justicia ante posibles delitos.

“No puede ser que una fuerza del orden torture a ninguna persona y menos en una detención”, afirmó la presidenta.

Sheinbaum pide investigar denuncias de abuso policial en Guanajuato

Durante la conferencia se expusieron diversos casos ocurridos en Guanajuato, entre ellos la presunta agresión contra el periodista Jorge Luis Sierra por parte de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado mientras realizaba una cobertura informativa.

También se mencionó la detención de seis estudiantes de la Universidad de Guanajuato, quienes denunciaron presuntos actos de tortura por parte de policías municipales.

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Otro caso señalado fue el de Óscar Nava, director operativo de la Policía de León, quien aparece en un video difundido en redes sociales durante una agresión contra una mujer.

Asimismo, se expuso la muerte de Iván, un joven de 19 años, presuntamente a manos de policías estatales en San Felipe, cuyos familiares cuestionan la versión de un enfrentamiento.

Ante estos señalamientos, Sheinbaum sostuvo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las autoridades ministeriales deben intervenir para esclarecer las denuncias.

Presidenta condena presunta tortura de jóvenes en Jalisco

La mandataria también se refirió a las denuncias de represión y tortura registradas durante las recientes protestas en Jalisco.

Explicó que solicitó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, un informe sobre lo ocurrido y pidió una investigación que incluya entrevistas con las personas afectadas.

Sheinbaum cuestionó el presunto uso de chorros de agua, gases lacrimógenos y actos de tortura contra jóvenes.

“Cómo es posible que en el 2026 siga habiendo tortura de policías a jóvenes”, expresó.

Además, pidió que se determine quién ordenó las acciones denunciadas y cuáles fueron las circunstancias de los hechos.

Sheinbaum exige sanciones contra policías responsables de tortura

La presidenta insistió en que ninguna corporación de seguridad debe recurrir a la tortura o la represión contra la población.

Señaló que las denuncias deben investigarse y, en caso de acreditarse responsabilidades, las autoridades competentes tendrán que aplicar las sanciones correspondientes.

“No podemos permitir que en México haya fuerzas del orden que repriman y torturen”, sostuvo.

Aunque fue cuestionada sobre una posible reforma profunda de las policías estatales y municipales, Sheinbaum centró su respuesta en la responsabilidad de los gobiernos locales y en la necesidad de esclarecer los casos denunciados.

La mandataria reiteró que la tortura es inadmisible y que las investigaciones deben permitir conocer los hechos y determinar responsabilidades.

IO