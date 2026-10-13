Pablo Lemus reconoce “graves errores” durante la protesta en Casa Jalisco; liberan a los detenidos

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció por medio de un video compartido en sus redes sociales, que se cometieron “graves errores”, excesos policiales y uso desmedido de la fuerza durante el operativo implementado el pasado domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco.

Durante este martes 13 de octubre, el gobernador también confirmó la liberación total de las 39 personas que habían sido aprehendidas tras las manifestaciones por el abasto y calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, misma que tuvo lugar durante el domingo.

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Lemus reconoce deficiencias operativas durante manifestaciones

A través de un mensaje público, el mandatario estatal admitió que la intervención de las fuerzas policiales se salió de control y presentó severas deficiencias operativas. Lemus puntualizó que los elementos de seguridad recurrieron a mecanismos de dispersión desproporcionados que nunca debieron haber sido empleados.

“Antes que Gobernador soy persona y en la vida hay que saber reconocer y corregir... Hubo uso excesivo de la fuerza y hubo detenciones injustas. A las personas nunca se les debió echar agua ni gas. Ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia”, declaró el mandatario.

Antes que Gobernador soy persona y en la vida hay que saber reconocer y corregir. Todas las personas detenidas por la manifestación ya recuperaron su libertad. https://t.co/t8QGebS8RO — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 13, 2026

El gobernador subrayó que así como se investigarán las agresiones cometidas por particulares, no habrá impunidad para los agentes que actuaron al margen de la ley: “El que la hace la paga, y eso también aplica para los de adentro”.

Para garantizar la transparencia del proceso de investigación interna sobre la actuación policial, el Gobierno de Jalisco solicitó el acompañamiento formal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ)

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