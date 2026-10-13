“Trabajamos bajo protesta”: empleados del IMSS en Ciudad del Carmen exigen aumento salarial e insumos

Trabajadores del UMF No. 12 del IMSS se manifestaron en el parque Tila, para denunciar carencias de personal y materiales, además de exigir una remuneración justa, respeto a sus derechos laborales y mejoras en la atención a los derechohabientes.

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Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, adscritos a la Unidad de Medicina Familiar No. 12, realizaron una manifestación pacífica para expresar su inconformidad ante diversas problemáticas laborales y administrativas que, aseguran, afectan tanto al personal como a los servicios que se brindan a los derechohabientes.

Durante la protesta, los inconformes portaron pancartas con mensajes dirigidos a las autoridades institucionales, en las que expusieron sus principales demandas, entre ellas un incremento salarial justo, la contratación de más personal, el abastecimiento suficiente de insumos médicos y el respeto a los derechos de los trabajadores.

Denunciaron que la falta de materiales e infraestructura afecta la calidad de la atención médica. / Israel Lozano

Una de las principales consignas quedó plasmada en una lona con la leyenda "En el UMF #12 trabajamos bajo protesta", acompañada de una serie de exigencias relacionadas con las condiciones laborales y la calidad de los servicios médicos. En el mismo mensaje, los manifestantes solicitaron una revisión salarial al considerar que su trabajo merece una remuneración digna y acorde con las responsabilidades que desempeñan.

Entre las peticiones destacaron la falta de personal y de insumos, situaciones que, de acuerdo con los planteamientos expresados en sus carteles, dificultan el desarrollo de las actividades cotidianas y la atención adecuada de los pacientes. También exigieron garantizar los materiales necesarios para ofrecer un servicio médico oportuno y de calidad.

"Más insumos, mejor servicio" y "La salud no es negocio" fueron algunas de las frases exhibidas durante la movilización, con las que los trabajadores hicieron énfasis en la necesidad de fortalecer los recursos destinados a la atención médica y evitar que las carencias afecten a quienes acuden a la institución en busca de consultas y tratamientos.

Asimismo, otras pancartas plantearon la necesidad de contar con un IMSS digno, tanto para los trabajadores como para los derechohabientes, además de reclamar recetas completas, medicamentos e insumos suficientes, infraestructura adecuada y mejores condiciones para desempeñar sus funciones.

En materia laboral, los manifestantes también hicieron referencia a la jubilación digna, el respeto a los derechos adquiridos y la importancia de establecer mecanismos de diálogo y negociación para atender sus inconformidades.

Solicitaron una jubilación digna y el pleno respeto a sus derechos laborales adquiridos. / Israel Lozano

Entre los mensajes exhibidos se observaron consignas contra el nepotismo y en favor de la negociación, así como señalamientos relacionados con los procesos de representación sindical. En una de las cartulinas se cuestionó que un representante que, según el mensaje, no atiende las necesidades de su gremio permanezca en esa posición.

Los inconformes también mostraron referencias al personal de enfermería y a trabajadores que buscan condiciones más justas dentro de la institución, por lo que la protesta no se limitó únicamente a la exigencia económica, sino que abarcó aspectos relacionados con la organización laboral, el abastecimiento y el funcionamiento de los servicios médicos.

Con esta manifestación, los trabajadores buscaron visibilizar las dificultades que enfrentan y demandar atención a sus planteamientos por parte de las instancias correspondientes. Sus consignas estuvieron orientadas a mejorar las condiciones del personal y garantizar que los derechohabientes reciban atención médica con los recursos humanos y materiales necesarios.

Hasta el momento, con la información disponible, no se cuenta con detalles confirmados sobre una respuesta oficial de las autoridades del IMSS ni sobre acuerdos alcanzados con los manifestantes.

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Los trabajadores mantienen como eje de sus exigencias una revisión salarial, mejores condiciones laborales, el suministro oportuno de insumos y el respeto a sus derechos, bajo el argumento de que fortalecer al personal y garantizar los recursos necesarios resulta fundamental para brindar un servicio de salud digno a la población.

JGH