UADY pone bajo revisión el uso del celular en sus preparatorias en Yucatán y alista posibles restricciones

La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) analiza establecer nuevas reglas para el uso de teléfonos celulares en sus escuelas preparatorias, ante la discusión nacional sobre los efectos que estos dispositivos pueden tener en adolescentes.

El rector Carlos Alberto Estrada Pinto señaló que cualquier medida se definiría después de conocer los lineamientos generales que establezca la Secretaría de Educación Pública (SEP) para los distintos niveles educativos.

La intención, explicó, no es prohibir de manera absoluta los teléfonos, sino regular su utilización dentro de los planteles cuando interfiera con las actividades académicas o con el desarrollo de los estudiantes.

Noticia Destacada Investigan posible contaminación en Suma de Hidalgo por escurrimientos de la granja porcícola de Kekén

La UADY reconoce que los dispositivos también funcionan como herramientas de aprendizaje, por lo que las posibles restricciones dependerán del uso que se les dé dentro de las aulas y de los criterios que se adopten para bachillerato.

La SEP publicó el 22 de septiembre pasado, en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 09/09/26, que establece reglas diferenciadas para el uso de dispositivos digitales en las escuelas del país.

La regulación comenzará a aplicarse el próximo 3 de noviembre: en educación básica se restringirá el uso de celulares durante la jornada escolar, mientras que en media superior –como las preparatorias de la UADY– cada institución deberá establecer limitaciones al uso no pedagógico, de acuerdo con sus características y necesidades.

Ecos de foro regional

La discusión tomó fuerza después de un foro regional realizado en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, donde autoridades educativas abordaron los efectos del uso de celulares y redes sociales entre niñas, niños y jóvenes.

Entre las preocupaciones mencionadas se encuentran las distracciones durante las clases y posibles afectaciones relacionadas con ansiedad, depresión y desarrollo psicosocial.

“Si esto finalmente afecta el desarrollo cognitivo, psicosocial de nuestros estudiantes, pues haremos los ajustes necesarios al interior de las escuelas preparatorias”, sostuvo.

Noticia Destacada Detienen a dos migrantes, uno cubano y otro británico, en un retén cercano a Hacienda Teya

Estrada Pinto indicó que la Universidad realizará cambios internos si determina que el uso de los dispositivos afecta el proceso de aprendizaje de los alumnos de preparatoria.

El tratamiento será distinto en licenciatura

En ese nivel, los estudiantes son mayores de edad y cada profesor establece directamente las reglas para el uso de teléfonos durante sus clases, por lo que no se anticipa el mismo esquema de regulación que podría aplicarse en bachillerato.

La decisión final dependerá ahora de los criterios que emita la SEP y de la manera en que la UADY los adapte a sus planteles.