UNAM descarta prohibir celulares en clases y apuesta por regular su uso con enfoque educativo

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidió no establecer una prohibición general para el uso de teléfonos celulares y dispositivos móviles dentro de los salones de clases y optó por una estrategia formativa, crítica y responsable.

La determinación fue tomada por unanimidad por el Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial (CCOIA-UNAM) durante una sesión extraordinaria, después de que el rector Leonardo Lomelí Vanegas solicitó una opinión al Comité Académico Interdisciplinario sobre las posibles restricciones y recomendaciones para el uso de estas tecnologías.

La Universidad también respaldó la autoridad pedagógica del personal docente, por lo que profesores y entidades académicas tendrán un papel central en la definición de los usos permitidos de dispositivos de acuerdo con las actividades educativas.

¿La UNAM prohibirá los celulares en los salones?

No. El Consejo resolvió que la postura institucional será formativa y no prohibitiva, aunque esto no implica que los teléfonos puedan utilizarse sin límites.

La UNAM elaborará un diagnóstico integral para conocer cómo se emplean los celulares y las herramientas de inteligencia artificial en sus distintos niveles educativos.

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Las decisiones posteriores deberán tomar en cuenta evidencia generada dentro de la propia Universidad y priorizar el bienestar del alumnado.

UNAM reforzará capacitación para docentes sobre IA

El CCOIA también acordó ampliar los programas de formación destinados al personal docente para mejorar el aprovechamiento pedagógico de dispositivos móviles y herramientas de inteligencia artificial.

El análisis sobre estas tecnologías será incorporado a la estrategia universitaria de IA para la educación. Además, se solicitará al Comité Universitario de Ética la creación de un subcomité especializado para promover un uso ético y responsable de estas herramientas.

¿Qué tanto utiliza la UNAM la inteligencia artificial?

El diagnóstico institucional contabilizó 119 líneas de investigación activas, 280 cursos, 67 herramientas o plataformas desarrolladas por la Universidad y 27 foros, congresos o coloquios relacionados con inteligencia artificial.

#BoletínUNAM La UNAM apuesta por un uso formativo de dispositivos digitales en las aulas > https://t.co/mnu4k8RTcL https://t.co/ro0Iq6slgy — UNAM (@UNAM_MX) October 5, 2026

La UNAM también organizará un hackathon sobre inteligencia artificial y ética para estudiantes de bachillerato, mientras continúa el censo de proyectos y actividades vinculadas con esta tecnología.

La decisión se da en medio del debate nacional sobre el uso de teléfonos en escuelas. En septiembre, especialistas de la propia UNAM habían planteado la necesidad de regular su utilización sin recurrir necesariamente a una prohibición absoluta.

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