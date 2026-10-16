Claudia Sheinbaum niega reunirse solo con grandes empresarios: “No todo es público ni se sube a redes”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que su agenda de reuniones esté enfocada únicamente en grandes empresarios y aseguró que mantiene encuentros con productores agrícolas, maestros, estudiantes, madres buscadoras y representantes de distintos sectores de la población, aunque aclaró que no todas estas actividades se hacen públicas.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 16 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria respondió a los cuestionamientos sobre sus reuniones con integrantes del sector empresarial y la atención que brinda a organizaciones ciudadanas que solicitan encuentros con ella.

Sheinbaum asegura que no solo recibe a grandes empresarios

La presidenta explicó que ha sostenido reuniones con empresarios de Jalisco, Sinaloa y Baja California, principalmente para atender problemas de inseguridad relacionados con el traslado de mercancías.

Sin embargo, rechazó que estos encuentros representen un trato exclusivo hacia los sectores de mayores ingresos.

“Aquí no solo se abre la puerta a empresarios de alto nivel, se abre la puerta a niñas, niños, productores, médicos, científicos; nos reunimos con todos los sectores”, afirmó.

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Como ejemplo, mencionó reuniones con productores de maíz, frijol, arroz, trigo, aguacate, jitomate y limón, además de encuentros con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y madres buscadoras.

Sheinbaum explica por qué no todas sus reuniones se hacen públicas

La mandataria señaló que, durante sus giras de trabajo, también sostiene encuentros privados con ciudadanos que presentan solicitudes relacionadas con salud, educación y otros problemas personales.

Explicó que algunas peticiones requieren atención inmediata y que personalmente se comunica con integrantes de su gabinete para darles seguimiento.

“No todo es público, hay muchas cosas que hacemos públicas, muchísimas, pero hay otras que son espacios de diálogo”, sostuvo.

Sheinbaum agregó que determinadas reuniones no se difunden en redes sociales para preservar la privacidad de los participantes y permitir que expresen sus preocupaciones con mayor confianza.

Sheinbaum reconoce reunión pendiente con productores de agave

Sobre las demandas de productores de agave en Jalisco, la presidenta reconoció que tiene pendiente reunirse directamente con ellos.

Explicó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural mantiene conversaciones con el sector para elaborar una propuesta que atienda la caída de precios, relacionada con el incremento de la producción y la menor demanda de tequila.

Sheinbaum indicó que buscará reunirse con los productores cuando exista un planteamiento integral para atender su situación.

Finalmente, reiteró que su gobierno mantiene diferentes mecanismos de comunicación con la ciudadanía, tanto mediante reuniones institucionales como a través de encuentros privados durante sus recorridos por el país.

IO