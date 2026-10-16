Huracán Trudy amenaza costas de Jalisco y Colima; SMN alerta por lluvias torrenciales en la Huasteca

El Huracán Trudy podría intensificarse a categoría 4 y acercarse a las costas de Jalisco y Colima durante la madrugada del domingo 18 de octubre, mientras que su interacción con el frente frío número 2 provocará lluvias intensas y torrenciales en distintas regiones de México, incluida la Huasteca.

Así lo informó Fabián Vázquez, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 16 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

El funcionario advirtió que las condiciones meteorológicas más peligrosas se presentarán durante el fin de semana, debido a los efectos combinados del huracán y el sistema frontal.

Huracán Trudy podría alcanzar categoría 4 y acercarse a Jalisco y Colima

Vázquez explicó que Trudy alcanzó la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson después de un proceso de rápida intensificación y se prevé que aumente su fuerza hasta categoría 4.

De acuerdo con la trayectoria presentada, el huracán podría aproximarse a unos 65 kilómetros de las costas de Jalisco y Colima durante la madrugada del domingo, nuevamente como un ciclón de categoría 3.

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El especialista aclaró que existe incertidumbre sobre su desplazamiento, por lo que cualquier modificación en la trayectoria podría cambiar las condiciones de lluvia, viento y oleaje previstas para ambos estados.

Señaló que los efectos comenzarán a sentirse desde el sábado 17 de octubre, mientras que el lunes y martes el sistema podría alejarse y perder intensidad.

Frente frío 2 provocará lluvias torrenciales en la Huasteca

El coordinador del SMN también advirtió que la humedad transportada por Trudy interactuará con el aire frío del frente frío número 2, lo que generará precipitaciones importantes tanto en el Pacífico como en el Golfo de México.

Para este viernes se pronostican lluvias intensas en Oaxaca y Guerrero, así como posibles lluvias torrenciales en zonas de la Huasteca, principalmente en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla.

Durante sábado y domingo continuará el riesgo de precipitaciones fuertes en la Huasteca, además de Michoacán, Colima, Jalisco, el sur de Veracruz y Tabasco.

El acumulado de lluvias entre viernes y domingo podría alcanzar entre 200 y 300 milímetros en la Huasteca y las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, según el pronóstico presentado.

Vázquez también advirtió sobre rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora en Veracruz, lluvias importantes en Quintana Roo y un descenso de temperaturas en Baja California.

Sheinbaum pide extremar precauciones ante huracán Trudy y lluvias

Ante el pronóstico, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población de las costas del Pacífico, el Golfo de México, la Huasteca, Quintana Roo y parte de Yucatán a mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil.

Pidió que las personas que habitan cerca de ríos o zonas costeras consideren trasladarse a refugios cuando las autoridades lo indiquen.

La mandataria informó que la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, mantiene comunicación con los gobiernos estatales para reforzar las medidas preventivas.

Por otra parte, anunció que la secretaria de Bienestar viajará este viernes a Baja California para atender las afectaciones de la tormenta tropical Rachel en Ensenada y San Quintín, donde alrededor de mil 500 viviendas resultaron afectadas.

Sheinbaum señaló que las autoridades estatales ya realizaron un censo y que el Gobierno federal brindará apoyo a las familias damnificadas.

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