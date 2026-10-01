Secretario Ebrard destaca en G20 defensa del empleo y empresas mexicanas; anticipa nuevas misiones comerciales

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que México acudió a la reunión de ministros de Comercio del G20 en Milwaukee, Estados Unidos, con el objetivo de defender los empleos, las empresas nacionales y los intereses comerciales del país en un escenario internacional que describió como cambiante.

Tras participar en las sesiones plenarias y encuentros bilaterales, Ebrard explicó que la discusión se centró en temas como trabajo forzoso, sobrecapacidad industrial, particularmente en el acero, y el principio de nación más favorecida.

La agenda coincide con los temas anunciados por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que incluyó trabajo forzoso en cadenas globales de suministro, exceso estructural de capacidad productiva y cambios al principio de nación más favorecida.

¿Qué planteó México en la reunión comercial del G20?

Ebrard señaló que la prioridad de la delegación mexicana fue proteger a las empresas y los empleos ante cambios en las reglas del comercio internacional.

El funcionario explicó que México busca mantener una relación estrecha con Estados Unidos y Canadá, sus principales socios en América del Norte, pero también fortalecer vínculos con otras regiones y economías como la Unión Europea, India, China e Indonesia.

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En materia de acero, Ebrard destacó la preocupación por la sobrecapacidad global. La reunión ministerial del Foro Global sobre Exceso de Capacidad del Acero concluyó con un nuevo marco de cooperación, denominado Milwaukee Framework, para enfrentar distorsiones en ese mercado.

Ebrard se reúne con Jamieson Greer y anuncia misiones comerciales

El secretario confirmó además reuniones bilaterales durante su estancia en Milwaukee, entre ellas un encuentro con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.

Ebrard afirmó que las conversaciones con Washington buscan “acercar posiciones” y resolver asuntos pendientes, sin detallar acuerdos específicos alcanzados durante esta ronda.

También adelantó que México prepara una misión comercial a distintos países de Europa durante la primavera y una segunda visita empresarial a Canadá.

Recordó que la misión comercial mexicana realizada previamente en Canadá reunió a 736 empresas, y señaló que existen oportunidades de cooperación en sectores como tequila, vehículos, autopartes y otras ramas manufactureras.

La reunión ministerial del G20 se desarrolla entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre en Milwaukee, con Estados Unidos como anfitrión

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