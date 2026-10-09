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Flying Whales proyecta invertir 300 mdd en México y crear 300 empleos, tras renunión de Ebrard y presidente de la empresa

La compañía planea invertir 300 millones de dólares en México durante los próximos tres años y generar 300 empleos locales.

Por Redacción Por Esto!

9 de oct de 2026

1 min

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Flying Whales proyecta invertir 300 mdd en México y crear 300 empleos
Flying Whales proyecta invertir 300 mdd en México y crear 300 empleos

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, se reunió con Sébastien Bougon, presidente de la empresa franco-canadiense Flying Whales, para firmar un acuerdo de entendimiento que impulse la logística y manufactura de dirigibles de carga en el país.

La compañía planea invertir 300 millones de dólares en México durante los próximos tres años y generar 300 empleos locales.

El plan incluye la instalación de hasta tres bases de manufactura de dirigibles, una escuela de pilotos y una oficina comercial para América Latina. Las primeras operaciones en el espacio aéreo mexicano se proyectan para el año 2028.

Este acuerdo firmado en la Secretaría de Economía establece el intercambio de información estratégica para colaborar en el desarrollo y puesta en marcha de su plan de trabajo en territorio nacional.

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