Niños de Chenalhó, Chiapas, regresan a clases tras conflicto entre comunidades; SEP confirma atención a 169 alumnos

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que 169 estudiantes de dos comunidades de Chenalhó, Chiapas, ya reciben clases, después de que un conflicto entre habitantes provocara desplazamientos y afectaciones a las actividades escolares.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este viernes 16 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el funcionario explicó que las autoridades educativas federales y estatales trabajaron para garantizar la continuidad de los estudios de los menores afectados.

SEP confirma regreso a clases de 169 alumnos en Chenalhó

Mario Delgado detalló que el conflicto entre las comunidades de Centro Sanenbalam y Fracción Sanenbalam derivó en el desplazamiento de 245 personas, situación que fue reportada por autoridades comunitarias el 20 de marzo de 2025.

El titular de la SEP explicó que 69 estudiantes de Centro Sanenbalam retomaron sus actividades educativas desde el 31 de agosto de 2026, entre ellos 23 alumnos de preescolar y 46 de primaria.

Los menores reciben clases en el patio de la Casa de Cultura de la cabecera municipal de Chenalhó.

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En el caso de Fracción Sanenbalam, otros 100 alumnos comenzaron a recibir clases regulares el pasado 5 de octubre, después de diversas reuniones entre autoridades comunitarias, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Educación de Chiapas.

"Ya las dos fracciones que se conformaron de ese conflicto ya tienen clases", aseguró Delgado Carrillo.

Sheinbaum pide informe sobre situación de seguridad en Chenalhó

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su administración ha dado seguimiento a los conflictos registrados en la región mediante la participación de las secretarías de Gobernación, Defensa y Bienestar, además de la Guardia Nacional.

Explicó que algunas comunidades enfrentaron problemas relacionados con disputas agrarias y la presencia de personas armadas, por lo que se implementaron acciones para atender a las familias afectadas.

La mandataria afirmó que las condiciones de seguridad en Chiapas han mejorado y solicitó al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presentar un informe público para ampliar la información sobre la situación en Chenalhó.

Por su parte, Mario Delgado señaló que la SEP no tiene registrados otros casos similares de interrupción escolar por conflictos comunitarios.

Aunque las clases ya fueron restablecidas para los estudiantes mencionados, las autoridades no informaron que las disputas entre las comunidades hayan quedado completamente resueltas.

IO