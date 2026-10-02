Gobierno prepara decreto para obligar a plataformas a retirar contenido que incite a la violencia tras ataque en Torreón

El Gobierno de México anunció nuevas acciones de prevención después del ataque ocurrido el jueves 1 de octubre en la Escuela Secundaria General Número 13 de Torreón, Coahuila, donde dos exalumnos ingresaron al plantel con armas blancas y artefactos caseros, provocaron la muerte de la subdirectora y dejaron varias personas lesionadas.

Durante la conferencia matutina de este viernes 2 de octubre en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ordenó integrar un grupo de trabajo coordinado por la Consejería Jurídica de la Presidencia para revisar medidas dirigidas a prevenir hechos similares.

El equipo incluirá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Educación Pública, la Agencia de Transformación Digital, el Centro Nacional de Inteligencia, instituciones académicas y especialistas.

¿Qué medidas prepara el Gobierno tras el ataque en Torreón?

Sheinbaum señaló que uno de los principales objetivos será establecer obligaciones para que las plataformas digitales detecten, reporten y retiren con oportunidad contenidos o comentarios que inciten directamente a la violencia.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, adelantó que el grupo prevé trabajar desde la próxima semana en un decreto que defina mecanismos de coordinación entre las empresas digitales y las autoridades.

El Gobierno ya había impulsado durante 2026 foros para analizar una regulación de plataformas digitales y redes sociales dirigida a proteger a niñas, niños y adolescentes frente a contenidos nocivos y usos excesivos.

Noticia Destacada Ataque en secundaria de Torreón cobra la vida de la subdirectora y deja cuatro lesionados; detienen a dos menores

Escuelas incorporarán buzones confidenciales y apoyo emocional

Entre las medidas anunciadas también se encuentra el fortalecimiento del programa ABC de las Emociones, con asambleas para madres y padres de familia, así como la incorporación de buzones confidenciales que permitan detectar de manera temprana situaciones de riesgo.

Harfuch mencionó además mecanismos de orientación y acompañamiento para adolescentes y jóvenes, junto con una mayor participación de madres, padres y personas cuidadoras.

La SEP ya cuenta con lineamientos para atender casos de violencia dentro de comunidades escolares, incluidos aquellos que se manifiestan en entornos digitales.

Seguridad reforzará monitoreo de redes sociales

La SSPC también incrementará, con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, el seguimiento de redes sociales, servicios de mensajería, foros y otros espacios digitales para identificar amenazas creíbles, llamados a cometer actos violentos o expresiones vinculadas con extremismo violento.

Harfuch aclaró que consultar determinado contenido o realizar una publicación no significa por sí mismo que una persona cometerá un delito. El objetivo, sostuvo, será distinguir entre expresiones generales, contenidos de riesgo y amenazas que requieran intervención inmediata.

#MañaneraDelPueblo. Anuncia @OHarfuch la creación de un grupo de trabajo que trabajará en un decreto que establecerá obligaciones de las plataformas digitales para detener contenidos que inciten directamente a la violencia. https://t.co/CY2u8i3Y5b — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) October 2, 2026

El Gobierno también analiza reformas para fortalecer la protección de menores en redes sociales, con mecanismos de verificación de edad y mayores responsabilidades para las plataformas.

Iniciativas legislativas presentadas este año ya contemplan obligaciones relacionadas con ciudadanía digital, prevención de violencia en línea y supervisión del uso de tecnologías por menores de edad.

Las autoridades federales mantendrán además coordinación con la Fiscalía y el Gobierno de Coahuila para continuar las investigaciones por el ataque y dar seguimiento a las personas lesionadas.

IO