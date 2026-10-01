SEP lamenta muerte de subdirectora tras ataque en secundaria de Torreón; dará apoyo a comunidad escolar

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamentó los hechos ocurridos la mañana de este jueves 1 de octubre en la Escuela Secundaria Número 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila, donde la subdirectora del plantel perdió la vida y varias personas resultaron lesionadas.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia expresó sus condolencias a familiares, amistades y a la comunidad educativa por el fallecimiento de la docente.

La Fiscalía General de Coahuila confirmó que la víctima mortal era la subdirectora de la escuela y reportó al menos cuatro personas lesionadas, entre ellas estudiantes; uno de los heridos se encuentra en estado grave.

¿Qué dijo la SEP sobre el ataque en la secundaria de Torreón?

La SEP calificó los hechos como “reprobables” y señaló que brindará el acompañamiento institucional correspondiente a estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad escolar.

La dependencia federal precisó que este apoyo se otorgará con respeto a las investigaciones y a las determinaciones que adopten las autoridades competentes.

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El Gabinete de Seguridad federal informó, por su parte, que mantiene coordinación con las autoridades estatales y municipales de Coahuila para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

¿Qué se sabe del ataque en la Secundaria 13 de Torreón?

Las primeras investigaciones señalan que dos hermanos de 18 años, exalumnos del plantel, fueron detenidos como presuntos responsables del ataque. El fiscal estatal, Federico Fernández Montañez, indicó que los agresores utilizaron armas blancas y que también se reportaron artefactos explosivos tipo petardo.

#SEPInforma🗞️ | La Secretaría de Educación Pública lamenta profundamente los reprobables hechos ocurridos en una escuela secundaria ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, Coahuila.https://t.co/0yvmyGnciI pic.twitter.com/pOh5e8cLkv — SEP México (@SEP_mx) October 1, 2026

Las autoridades descartaron de manera preliminar el uso de armas de fuego, aunque las diligencias continúan para establecer con precisión la mecánica y el motivo de la agresión.

El caso permanece en investigación, mientras los lesionados reciben atención médica y las autoridades educativas y de seguridad mantienen presencia en la zona.

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