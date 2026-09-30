Huracán Rachel provoca suspensión de clases en Jalisco este 30 de septiembre; estas son las regiones afectadas

El Gobierno de Jalisco informó la suspensión de clases este miércoles 30 de septiembre en distintas regiones del estado ante las condiciones meteorológicas asociadas al Huracán Rachel, que alcanzó la categoría 1 durante la madrugada.

La medida se aplica de manera preventiva en las regiones Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sierra de Amula, Sur, Lagunas y Sureste, donde las autoridades esperan lluvias intensas y condiciones que podrían representar riesgos para la población.

El gobierno estatal pidió evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse atento a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil mientras continúe la influencia del ciclón.

¿Dónde suspendieron clases por el huracán Rachel?

La suspensión de actividades escolares comprende municipios de seis regiones de Jalisco ubicadas principalmente en el sur, la costa y zonas serranas.

Las autoridades también colocaron a 30 municipios en un nivel de “peligro muy alto” debido al pronóstico de precipitaciones intensas. Entre ellos se encuentran Cabo Corrientes, Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Autlán de Navarro, Mascota, Talpa de Allende, Puerto Vallarta, Mazamitla, Tuxpan y Tamazula de Gordiano.

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Protección Civil recomendó a la población permanecer en sitios seguros, alejarse de ventanas, evitar zonas costeras y no intentar cruzar ríos, arroyos o corrientes de agua. También pidió atender cualquier instrucción de evacuación que emitan las autoridades.

¿Dónde se localiza el huracán Rachel?

Rachel se convirtió en huracán categoría 1 durante las primeras horas de este miércoles. Reportes meteorológicos situaron su centro frente a las costas de Jalisco, mientras avanzaba hacia el noreste y mantenía rachas fuertes de viento.

Como medida preventiva ante el paso de la tormenta tropical Rachel, este miércoles 30 de septiembre se suspenden las clases presenciales, en ambos turnos, en los planteles educativos ubicados en los 30 municipios que se mencionan a continuación. pic.twitter.com/f1n7GqDbHT — Secretaría de Educación Jalisco (@educacion_jal) September 30, 2026

Las condiciones del ciclón mantienen el potencial de lluvias fuertes a intensas en el occidente del país, por lo que las autoridades estatales mantienen vigilancia sobre su trayectoria y posibles afectaciones.

El Gobierno de Jalisco pidió consultar únicamente información oficial durante las próximas horas, debido a que las condiciones pueden cambiar conforme avance Rachel.

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