Presidenta de México destaca prohibición de comida chatarra en escuelas y anuncia nuevas revisiones de salud a estudiantes en 2027

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la prohibición de vender comida chatarra en escuelas y universidades del país, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldara esta medida como parte de las acciones para prevenir la obesidad y otras enfermedades entre los estudiantes.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 16 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que su estrategia de salud escolar no se limita a restringir la venta de alimentos poco saludables, sino que también incluye revisiones médicas y atención preventiva.

Sheinbaum destaca programa Vive Saludable, Vive Feliz en escuelas

La presidenta señaló que, mediante el programa Vive Saludable, Vive Feliz, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) visitó prácticamente todas las primarias públicas del país para evaluar la salud de los estudiantes.

Explicó que, después de las revisiones, las madres y padres de familia reciben un documento con los resultados y las recomendaciones correspondientes.

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Cuando se detectan problemas visuales, los estudiantes pueden acceder a una valoración adicional y recibir lentes gratuitos.

En los casos de caries, sobrepeso u obesidad, se informa a las familias sobre las opciones de atención en los servicios de salud.

Sheinbaum adelantó que en 2027 se realizará una nueva ronda de visitas a las escuelas para continuar con la evaluación de las condiciones de salud de niñas y niños.

Suprema Corte avala prohibición de comida chatarra en universidades

El pasado 13 de octubre, la SCJN confirmó la validez de los lineamientos que prohíben la venta y promoción de comida chatarra en las instituciones del Sistema Educativo Nacional, incluidas las universidades.

La resolución rechazó los amparos promovidos por empresas contra estas disposiciones, cuyo objetivo es garantizar una alimentación adecuada dentro de los planteles educativos.

La mandataria sostuvo que estas medidas forman parte de una estrategia integral para mejorar los hábitos alimenticios y atender oportunamente problemas de salud entre la población estudiantil.

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