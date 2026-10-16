Presidenta Sheinbaum Pardo destaca reducción de homicidios y delitos de alto impacto en México: “No todo está resuelto”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió los resultados de su estrategia de seguridad y destacó la disminución de homicidios, delitos de alto impacto y percepción de inseguridad, aunque reconoció que todavía existen problemas de violencia que requieren atención.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 16 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria presentó indicadores oficiales para responder a los cuestionamientos sobre la presencia del crimen organizado en distintas regiones del país.

Sheinbaum destaca disminución de homicidios en México

La presidenta comparó las cifras de homicidios durante distintas administraciones federales y señaló que, durante el gobierno de Felipe Calderón, el promedio pasó de 24 a 70 asesinatos diarios.

Agregó que, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, se modificó la tendencia de crecimiento, al pasar de aproximadamente 100 a 91.7 homicidios diarios.

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En cuanto a su administración, Sheinbaum presentó una cifra de 47.1 homicidios diarios, que comparó con los niveles registrados en 2018.

La mandataria sostuvo que estos indicadores muestran avances en el combate a la violencia, aunque insistió en que las autoridades continúan trabajando para reducir la incidencia delictiva.

Delitos de alto impacto disminuyen 36%, afirma Sheinbaum

La presidenta también destacó que el promedio diario de delitos de alto impacto pasó de aproximadamente 636 en octubre de 2024 a 408 en septiembre de 2026, lo que representa una reducción cercana al 36 por ciento.

Explicó que este indicador incluye diversos delitos que afectan directamente a la población, particularmente los robos con violencia.

Sheinbaum utilizó estas cifras para responder a los señalamientos sobre las condiciones de inseguridad en México y defender los resultados de las acciones implementadas por su gobierno.

Percepción de inseguridad baja a 35.9%, según Inegi

La mandataria también presentó datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con las cifras citadas, el porcentaje de personas que consideran insegura su colonia o localidad disminuyó de 40.5 por ciento en 2025 a 35.9 por ciento en 2026.

Sheinbaum destacó que la percepción de seguridad es mayor cuando se pregunta a las personas por su entorno inmediato.

Finalmente, reconoció que estos avances no significan que los problemas de inseguridad hayan desaparecido.

“Que todo está resuelto, no. Nunca hemos dicho que todo está resuelto”, expresó la presidenta, quien reiteró que su administración continuará trabajando en la seguridad de la población.

IO