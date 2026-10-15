Denuncian a Pablo Lemus; gobernador de Jalisco ante la FGR.

La Comisión Internacional de Derechos Humanos Prensa de América (CIDHPDA) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, así como de mandos policiacos y mandos de seguridad del estado.

La querella señala la presunta responsabilidad de las autoridades estatales en los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, abuso de autoridad y detenciones arbitrarias tras las agresiones registradas durante recientes manifestaciones pacíficas por la crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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¿De qué acusa la CIDHPA a Pablo Lemus?

Fue Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, presidente de CIDHPDA, quién acudió formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer la denuncia penal en contra del gobernador de Jalisco, así como de mandos de la policía estatal.

La acción legal promovida por la CIDHPDA deriva del operativo desplegado el pasado domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco, donde elementos de la policía estatal reprimieron a contingentes de manifestantes utilizando chorros de agua y gases lacrimógenos.

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Los organismos defensores denunciaron que las corporaciones de seguridad incurrieron en el uso desmedido de la fuerza, dejando expuestos a menores de edad y adultos mayores, además de la retención ilegal de 39 personas que posteriormente fueron liberadas el 13 de octubre tras la presión de familiares y colectivos ciudadanos.

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