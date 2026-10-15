Citan a 17 policías por presuntos abusos durante marcha en Guadalajara; Pablo Lemus confirma investigación

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó este jueves 15 de octubre que 17 elementos de la Policía Estatal están bajo investigación por presunto uso indebido de la fuerza durante la manifestación del pasado domingo 11 de octubre en Guadalajara, donde ciudadanos exigieron soluciones a los problemas de calidad del agua. Los oficiales ya fueron citados ante Asuntos Internos para esclarecer su participación en los hechos.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario estatal informó que los policías fueron identificados por presuntamente haber reaccionado fuera de los protocolos establecidos durante el operativo. Aseguró que las investigaciones continuarán hasta determinar las responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

"Las investigaciones no terminan aquí. Ninguna falta o exceso cometido quedarán sin respuesta", afirmó Lemus, quien también confirmó que su administración comenzó a colaborar con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para esclarecer lo ocurrido.

¿Qué ocurrió durante la manifestación del 11 de octubre en Guadalajara?

Las investigaciones tienen su origen en la protesta ciudadana realizada el domingo 11 de octubre, cuando miles de personas salieron a las calles de Guadalajara para exigir agua limpia y de mejor calidad ante las inconformidades por el servicio que reciben en sus hogares.

La movilización llegó hasta las inmediaciones de Casa Jalisco, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y elementos de seguridad. Durante el operativo se reportaron agresiones, personas lesionadas y 39 detenciones, además de denuncias por el uso excesivo de la fuerza contra participantes de la protesta.

Inicialmente, las autoridades estatales atribuyeron los enfrentamientos a la presencia de un presunto grupo de choque que habría participado en actos violentos. Sin embargo, posteriormente el propio gobernador reconoció que también existieron irregularidades en la actuación policial.

El martes 13 de octubre, Lemus admitió que el operativo presentó graves deficiencias, que algunos elementos utilizaron fuerza excesiva y que hubo detenciones injustificadas. Asimismo, confirmó que todas las personas detenidas durante los acontecimientos habían recuperado su libertad.

¿Qué pasará con los 17 policías investigados en Jalisco?

Como parte de las investigaciones, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, informó que Asuntos Internos reunió más de 200 videos captados desde distintos ángulos durante la manifestación, material que permitió identificar posibles irregularidades en la actuación de los uniformados.

De acuerdo con el funcionario, 17 policías fueron identificados por presuntamente incumplir los protocolos, reaccionar de manera desproporcionada y utilizar indebidamente la fuerza durante los enfrentamientos.

En su mensaje de este jueves, Pablo Lemus confirmó que los oficiales ya fueron citados ante Asuntos Internos y que las investigaciones continuarán hasta esclarecer los hechos.

Las posibles sanciones podrían ir desde una amonestación hasta la separación del cargo, dependiendo de la responsabilidad que se determine para cada elemento. El secretario de Seguridad también señaló que las investigaciones podrían alcanzar a los mandos policiales.

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Hasta el momento, no se ha confirmado una sanción definitiva contra los 17 agentes. Previamente, el miércoles 14 de octubre, se había informado de la separación de funciones de dos policías mientras se investigaba su participación en los acontecimientos.

Pablo Lemus confirma colaboración con la CNDH

El gobernador también anunció que desde el miércoles 14 de octubre su administración comenzó a colaborar con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante la entrega de información relacionada con el operativo policial.

Asimismo, señaló que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha acompañado el proceso desde el inicio de la manifestación, incluyendo el seguimiento de las personas detenidas hasta su liberación.

La intervención de los organismos de derechos humanos busca esclarecer las posibles violaciones ocurridas durante la protesta, mientras que las investigaciones administrativas determinarán las responsabilidades de los policías involucrados.

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Gobernador reconoce a policías lesionados durante los enfrentamientos

En su mensaje, Pablo Lemus también expresó su reconocimiento a las mujeres policías y a los elementos que, según afirmó, acataron las instrucciones de mantenerse firmes y actuar con profesionalismo durante la manifestación.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que 28 policías resultaron lesionados, tres de ellos de gravedad, durante los acontecimientos del 11 de octubre.

El mandatario reiteró su solidaridad con los uniformados afectados y sus familias, aunque insistió en que las posibles irregularidades cometidas durante el operativo deberán investigarse.

"Como gobernador, me toca dar la cara y actuar en consecuencia", concluyó Lemus, mientras continúan las investigaciones por los enfrentamientos registrados durante la protesta ciudadana por el agua en Guadalajara.

JGH