Ariadna Montiel asegura que MC, PRI y PAN dan la espalda a las víctimas y se niega a resolver los problemas en Jalisco

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, reaccionó en sus redes sociales con un mensaje sobre la falta de quórum en el Congreso de Jalisco, por lo que no se pudo sesionar en el recinto legislativo.

La líder morenista aseguró que las bancadas de Movimiento Ciudadano, del Revolucionario Institucional y Acción Nacional no se presentaron en el Congreso y provocaron que no hubiera sesión.

“Mientras la ciudadanía y las organizaciones exigían justicia y soluciones a la grave crisis del agua, el MCPRIAN da la espalda a las víctimas y se niega a resolver los problemas que aquejan al pueblo”.

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“El pueblo de #Jalisco salió a pedir agua limpia para sus familias y recibió la represión de la policía de @PabloLemusN, quien dice reconocer los abusos, pero mantiene al secretario en el cargo”, expresó Montiel en su perfil de X.

También lanzó un cuestionamiento a Jorge Álvarez Máynez, uno de los líderes de Movimiento Ciudadano; “¿esta es la nueva política: golpear, disculparse y esconderse cuando toca responder a los graves problemas que viven las y los ciudadanos? ¡Den la cara!”.