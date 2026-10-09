ENES Mérida pide intervención de la UNAM por presunto hostigamiento y falta de diálogo

Integrantes de la comunidad académica, administrativa y de confianza de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Mérida pidieron la intervención de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México ante lo que describen como un deterioro del clima institucional y una creciente pérdida de confianza en la conducción de la escuela.

En una carta abierta fechada el 7 de octubre y dirigida al rector Leonardo Lomelí Vanegas y a la comunidad universitaria, los firmantes solicitaron una revisión integral de la gestión de la ENES Mérida, encabezada por Edgar Torres Irineo.

Torres asumió la Dirección en febrero de este año para el periodo 2026-2030. Al tomar posesión, planteó fortalecer la vida académica y la gobernanza institucional mediante el diálogo, el respeto y la participación de la comunidad.

Entre sus principales señalamientos figura el temor para expresar desacuerdos, ante la percepción de que podrían existir consecuencias en contrataciones, renovaciones, concursos o promociones.

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También denuncian casos de presunto hostigamiento y trato diferenciado entre personal administrativo y de confianza, especialmente hacia trabajadores vinculados con la administración anterior.

Vacío de información

Otro de los puntos cuestionados es el manejo administrativo de trámites, órganos colegiados y decisiones académicas. Los firmantes aseguran que existen solicitudes sin respuesta, retrasos en titulación y conformación de jurados, dificultades en comités académicos y falta de claridad en algunos procedimientos internos.

También cuestionan el funcionamiento de instancias encargadas de evaluar al personal académico y sostienen que algunas decisiones sobre adscripciones y renovaciones se han tomado sin suficiente discusión colegiada.

La carta cita además el conflicto generado durante el proceso de ingreso de 2027.

En agosto, aspirantes a la ENES Mérida protestaron al ser convocados a presentar en Ciudad de México un examen presencial de control, tras irregularidades detectadas en el proceso de admisión en línea.

Los jóvenes alegaron que el traslado representaba un gasto que muchos no podían asumir y pidieron que la evaluación sea en Mérida.

En respuesta, la ENES informó entonces que gestionaba vuelos de ida y vuelta para quienes tuvieran que viajar a la capital del país, aunque aclaró que el financiamiento todavía no estaba asegurado.

Cuestionan falta de diálogo

Los integrantes de la ENES también aseguran que el Claustro del Personal Académico solicitó en diversas ocasiones reuniones con la Dirección para discutir acreditaciones, funcionamiento de comités, representación ante el Consejo Técnico, renovaciones y promoción de las licenciaturas.

Según el documento, esas reuniones no se concretaron.

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Añade que el 11 de septiembre la coordinadora del Claustro fue convocada ante el director y la Oficina Jurídica para explicar el origen de los cuestionamientos colectivos, encuentro que los autores de la carta describen como intimidatorio.

La comunidad sostiene que disentir o plantear dudas forma parte de la vida universitaria y no debería generar temor entre quienes participan en esos espacios.

El Consejo Técnico tiene un papel central en la estructura de la escuela. La propia ENES lo define, junto con la Dirección, como una de sus máximas autoridades y establece que debe reunirse al menos una vez al mes.

El portal institucional mantiene publicados acuerdos de sesiones celebradas durante el 2026, con documentos disponibles al menos hasta agosto, por lo que deberá aclararse el alcance del señalamiento de la carta respecto de una supuesta falta de publicación desde febrero.

El señalamiento más delicado se refiere a un episodio ocurrido presuntamente el 2 de octubre durante la transferencia de las áreas de Titulación, Servicio Social y Prácticas Profesionales.

De acuerdo con testimonios citados en la carta, durante el proceso habría ocurrido una confrontación con el responsable del área, con gritos, forcejeos y actos de amedrentamiento en los que presuntamente participaron autoridades de la escuela.

Los firmantes piden que ese episodio sea investigado y que se deslinden responsabilidades.

El pronunciamiento solicita que intervengan la Rectoría, la Secretaría General, la Oficina de la Abogacía General, la Defensoría de los Derechos Universitarios y otras instancias competentes.

Los trabajadores y académicos piden una evaluación de la conducción de la ENES Mérida y que cualquier proceso incluya entrevistas directas con integrantes de la comunidad, acompañadas de garantías contra posibles represalias.