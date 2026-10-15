Se deben investigar presuntos abusos policiales contra estudiantes de la UNAM en marcha del 2 de octubre: Sheinbaum Pardo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que deben investigarse los presuntos abusos policiales contra estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante la marcha del pasado 2 de octubre en la Ciudad de México, y advirtió que cualquier autoridad involucrada en actos de represión debe ser sancionada.

Durante su conferencia mañanera de este jueves 15 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre las denuncias de agresiones contra alumnos que acudieron a la movilización para conmemorar la matanza estudiantil de 1968.

Sheinbaum pide esclarecer agresiones contra estudiantes en Tlatelolco

A la mandataria se le expusieron denuncias de estudiantes de las facultades de Ciencias Políticas, Ciencias y Filosofía de la UNAM, quienes señalaron que fueron agredidos en las inmediaciones de la estación Tlatelolco del Metro y posteriormente perseguidos por elementos policiales.

También se mencionó que algunas personas presuntamente involucradas en las agresiones portaban identificaciones de la alcaldía Cuauhtémoc.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum Pardo exige investigar presuntos casos de tortura policial en Guanajuato y Jalisco: “Es inadmisible”

Ante estos señalamientos, Sheinbaum indicó que corresponde al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México o a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informar sobre lo ocurrido.

La presidenta reconoció que desconoce los detalles específicos del caso, pero sostuvo que cualquier actuación irregular de policías o servidores públicos debe investigarse.

Sheinbaum advierte que no debe haber impunidad por abusos policiales

La mandataria explicó que, cuando se comprueba un abuso cometido por elementos de seguridad, las autoridades tienen la obligación de sancionar a los responsables y determinar quién ordenó las acciones.

"Lo que no puede haber es impunidad", expresó.

Recordó que durante su administración como jefa de Gobierno de la Ciudad de México fueron destituidos policías involucrados en una agresión contra una joven durante una manifestación, hechos que también derivaron en investigaciones y denuncias penales.

Sheinbaum reiteró que este criterio debe aplicarse a cualquier corporación de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

Finalmente, insistió en que deben investigarse las denuncias contra integrantes de corporaciones policiales, servidores públicos o autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, para esclarecer las responsabilidades por los hechos ocurridos durante la movilización del 2 de octubre.

IO