UNAM confirma nuevo campus de licenciaturas en la CDMX para 20 mil estudiantes

El Gobierno de la Ciudad de México y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acordaron la edificación de un nuevo campus universitario en el suroriente de la Ciudad de México (CDMX), el cual tendrá capacidad para albergar a 20 mil estudiantes de licenciatura.

La noticia fue confirmada durante este miércoles 14 de octubre de 2026 por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la nueva edificación forma parte del informe de sus compromisos de administración ante el Congreso capitalino.

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¿Qué se sabe del nuevo campus de licenciaturas?

El desarrollo del plantel se realizará mediante un modelo de colaboración institucional entre las autoridades de la Ciudad de México y la máxima casa de estudios. La administración de la CDMX financiará y ejecutará la obra civil del inmueble, la cual se construirá de forma gradual.

COMUNICADO CONJUNTO: La UNAM y el Gobierno de la CDMX crearán la nueva ENES suroriente > https://t.co/grH8OQoM1H https://t.co/fqiAx4tDBZ — UNAM (@UNAM_MX) October 15, 2026

La universidad asumirá la responsabilidad del equipamiento tecnológico y científico, así como del diseño curricular, la asignación docente y la administración operativa general. De acuerdo con lo anunciado, la oferta educativa del nuevo plantel incluirá carreras orientadas al área de la salud, tecnología y sustentabilidad entre las que se encuentran:

Medicina

Ciencia de Datos

Nanotecnología

Programas enfocados en ecología y medio ambiente

La ubicación estratégica en la zona suroriente de la ciudad atiende al objetivo de acercar la oferta académica a las demarcaciones territoriales con mayor demanda de educación. Las autoridades detallaron que la capacidad total es de 20 mil espacios estudiantiles, los cuales se irán habilitando gradualmente.

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