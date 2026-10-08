Clases en el CCH Sur de la UNAM quedan suspendidas por vandalización.

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur de la UNAM anunció la suspensión de clases presenciales de manera indefinida este jueves 8 de octubre de 2026, tras la vandalización de los torniquetes de acceso al campus por parte de un grupo de personas encapuchadas.

La dirección de la escuela notificó a la comunidad universitaria que, debido a las afectaciones sufridas en la infraestructura de acceso al plantel, no existen las condiciones técnicas para garantizar un control ni un ingreso seguro a las instalaciones para los alumnos y personal educativo.

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¿Por qué vandalizaron el CCH Sur de la UNAM?

Los hechos vandálicos hacia las instalaciones educativas universitarias se registraron en el contexto de manifestaciones y protestas estudiantiles por la denuncia cometida por una alumna en contra de un profesor de Física por presunto acoso sexual. Al respecto, la dirección del plantel detalló que se aplicaron medidas urgentes de protección.

https://t.co/LalpcGXwVi — CCH Sur Oficial (@cchsur_oficial) October 8, 2026

Entre las medidas aplicadas por parte de la dirección se encuentran la separación preventiva del docente involucrado para evitar cualquier contacto con la estudiante, e instó a los alumnos a dar seguimiento a sus peticiones por las vías institucionales y la Defensoría de los Derechos Universitarios.

¿Cuándo volverán a clases los alumnos?

La directora general de la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades, María Patricia García Pavón, informó que la empresa encargada de dar mantenimiento e instalar los sistemas de seguridad acudirá al plantel para evaluar la magnitud de los daños y efectuar las reparaciones correspondientes.

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Respecto al regreso a clases presenciales, las autoridades señalaron que la fecha de reanudación de actividades dependerá del tiempo que requiera el proveedor técnico para restablecer por completo el sistema.

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