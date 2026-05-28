Claudia Sheinbaum descarta persecución contra Maru Campos: FGR investiga presencia de agentes de EU en operativo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante la Fiscalía General de la República (FGR) responda a una persecución política y aseguró que se trata de una investigación relacionada con la presencia de agentes extranjeros en un operativo realizado en la Sierra Tarahumara.

Durante la conferencia matutina de este jueves 28 de mayo, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la declaración que Maru Campos rindió ante la FGR el miércoles 27 de mayo, luego de ser citada por el caso de dos agentes presuntamente vinculados con la CIA que participaron en un operativo para ubicar un narcolaboratorio en Chihuahua.

Sheinbaum aclaró que, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, la gobernadora no está imputada por algún delito, sino que fue llamada para aportar información sobre los hechos.

¿Por qué fue citada Maru Campos ante la FGR?

La presidenta explicó que el caso se originó por un operativo realizado en abril, cuando personal de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua acudió a ubicar un laboratorio de producción de metanfetaminas en la Sierra Tarahumara.

Sheinbaum precisó que la autoridad estatal habría localizado el sitio, pero el desmantelamiento del laboratorio corresponde a la Fiscalía General de la República. En ese operativo participaron agentes ministeriales de Chihuahua y dos agentes extranjeros.

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Al regreso de la zona, cuatro personas murieron en un accidente: dos agentes de la Fiscalía estatal y dos agentes extranjeros. La presidenta señaló que el caso se hizo público precisamente por esos fallecimientos.

Sheinbaum señala que el tema central es la soberanía

Claudia Sheinbaum sostuvo que la investigación busca esclarecer por qué dos agentes extranjeros participaron en un operativo en campo dentro del territorio nacional.

La mandataria recordó que, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, cualquier agente extranjero debe registrarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y no puede realizar operaciones en tierra ni sustituir las labores de autoridades mexicanas.

La presidenta subrayó que los agentes extranjeros pueden colaborar en tareas de inteligencia o investigación, siempre bajo las reglas mexicanas, pero no participar directamente en operativos de campo.

“No es un asunto político”, dice Sheinbaum

Sheinbaum rechazó los señalamientos del PAN y de la propia gobernadora sobre una supuesta persecución política. Afirmó que la FGR abrió una investigación por la participación de agentes extranjeros y que corresponde a esa institución informar sus resultados.

La presidenta insistió en que su gobierno no está en contra del desmantelamiento de narcolaboratorios. Por el contrario, afirmó que se han desmantelado más de 2 mil 350 laboratorios en el país.

Sin embargo, dijo que eso no elimina la necesidad de aclarar si la actuación de agentes extranjeros respetó las leyes mexicanas.

Sheinbaum compara caso de Chihuahua con investigación en Sinaloa

Durante su respuesta, Sheinbaum también se refirió al caso de Sinaloa, donde Estados Unidos envió una solicitud de detención urgente con fines de extradición contra 10 mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, un senador y un presidente municipal.

La mandataria explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores consultó a la FGR si existían pruebas suficientes para proceder, y que la Fiscalía respondió que no. Por ello, añadió, la FGR abrió su propia investigación.

Sheinbaum señaló que en ambos casos hay un tema de soberanía nacional, pues México debe actuar con base en pruebas y conforme a sus leyes, no únicamente por señalamientos hechos desde el extranjero.

#MañaneraDelPueblo. “Hay que recordar el origen de la solicitud de información” al gobierno de @MaruCampos_G en Chihuahua: por qué habían dos agentes de EU en una operación en la Sierra Tarahumara para identificar un narcolaboratorio, argumenta @Claudiashein . pic.twitter.com/RbtHba2ciw — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 28, 2026

Presidenta defiende límites en cooperación con Estados Unidos

La presidenta reiteró que México mantiene colaboración y coordinación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero advirtió que esa cooperación debe tener límites claros.

Sheinbaum afirmó que ningún gobierno extranjero puede realizar actividades en México fuera de la ley y que permitirlo abriría la puerta a nuevas violaciones a la soberanía nacional.

También sostuvo que México “no es piñata de nadie” y llamó a no permitir que temas de seguridad sean utilizados desde el exterior para influir en procesos políticos o electorales.

La mandataria dijo que la FGR será la encargada de definir si existen responsabilidades en el caso de Chihuahua, mientras que su gobierno mantendrá la defensa de la soberanía y el cumplimiento de las leyes mexicanas.

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