FGR cita a Maru Campos por caso de agentes de EU en Chihuahua; gobernadora acusa uso político

La Fiscalía General de la República citó a declarar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, por el caso relacionado con la presencia de agentes estadounidenses en la entidad durante un operativo en el que fue desmantelado un presunto narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

De acuerdo con la información difundida, la mandataria estatal deberá presentarse ante la FGR el miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas. El citatorio le fue entregado este sábado 23 de mayo por agentes federales en el Palacio de Gobierno de Chihuahua.

Al recibir el documento, Campos afirmó que acudirá a comparecer y sostuvo que siempre ha dado la cara. Sin embargo, también cuestionó el trato hacia su administración y señaló que el citatorio forma parte de una ofensiva política contra Chihuahua.

Maru Campos acusa uso político del caso

Tras ser notificada por la FGR, la gobernadora lamentó que los agentes fueran portadores de lo que llamó “malas noticias” para el estado. Además, acusó que este tipo de acciones dañan la institucionalidad y afectan a los chihuahuenses.

Campos también comparó su situación con la de otros mandatarios estatales y cuestionó que, según dijo, no se haya pedido comparecer a otros gobernadores, entre ellos Rubén Rocha Moya, mandatario de Sinaloa.

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En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, la gobernadora sostuvo que Morena la ha usado como un “chivo expiatorio” por el caso del narcolaboratorio y por la fallida movilización guinda realizada el 16 de mayo, en la que se exigió juicio político en su contra.

¿Qué pasó en el operativo del narcolaboratorio en Chihuahua?

El caso está relacionado con un operativo realizado el pasado 19 de abril en la Sierra Tarahumara, donde fue desmantelado un presunto narcolaboratorio. En esos hechos murieron dos agentes estadounidenses, presuntamente vinculados con la Agencia Central de Inteligencia, además de dos mexicanos.

La presencia de personal extranjero en el operativo abrió un debate político sobre los límites de la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, así como sobre el respeto a la soberanía nacional.

FGR indaga presencia de agentes estadounidenses

La citación a Maru Campos ocurre en medio de la investigación federal para esclarecer cómo participaron los agentes estadounidenses en el operativo, bajo qué condiciones ingresaron o actuaron en territorio mexicano y qué autoridades tuvieron conocimiento de su presencia.

🚨 #ÚltimaHora | FGR cita a comparecer a Maru Campos por el caso del narcolaboratorio y la presencia de agentes estadounidenses.



“Ahí estaremos porque siempre he dado la cara”, confirma la gobernadora de Chihuahua y cuestiona: “¿A Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer,… pic.twitter.com/g4x8uIBHSa — Azucena Uresti (@azucenau) May 23, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que la investigación debe continuar para aclarar los hechos. Mientras tanto, la gobernadora de Chihuahua sostiene que acudirá a la FGR, pero acusa que el caso se ha utilizado para golpear políticamente a su administración.

La comparecencia de Maru Campos será clave para conocer si la FGR busca obtener información sobre la coordinación institucional en el operativo o si existen señalamientos directos contra autoridades estatales por la actuación de agentes extranjeros en Chihuahua.

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