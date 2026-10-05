Festival del Día de Muertos llega a Tulum: conoce las fechas y artistas

La celebración del Día de Muertos tendrá un nuevo punto de encuentro en Quintana Roo. Tulum prepara un festival que durante seis días combinará música en vivo, cultura y elementos de una de las tradiciones mexicanas más reconocidas a nivel internacional.

El encuentro está programado del 29 de octubre al 3 de noviembre y tendrá como sede general Tulum, Quintana Roo, con una propuesta dirigida tanto a habitantes de la región como a visitantes que lleguen al destino turístico durante estas fechas.

El festival es presentado por CopaMex Music y Vivo en TV, y tendrá como eje la música y las expresiones tradicionales asociadas con esta celebración mexicana.

¿Qué artistas estarán en el Festival del Día de Muertos?

El cartel musical contempla una combinación de agrupaciones y artistas con propuestas enfocadas principalmente en la cumbia, los ritmos tropicales y los espectáculos en vivo.

Entre los nombres anunciados se encuentran Gnocidas, Sonora Matadora y Aurelio Ramos “El Novillo de Tlaxcala”, quienes forman parte de la programación difundida para esta celebración.

El cartel completo

También aparecen en el cartel Pacho López y su Cumbia Meztiza, Aldin Mata de Honduras, Jamir Mena “El Rey de la Sabrosura” y Yemembé.

La programación busca acompañar el ambiente de Día de Muertos con diferentes presentaciones musicales, en una propuesta que mezcla entretenimiento y elementos de la cultura popular mexicana.

Tulum se prepara para celebrar el Día de Muertos

Además de los espectáculos, la imagen del evento incorpora elementos característicos de estas fechas, como flores de cempasúchil, catrinas y símbolos de la tradición mexicana.

La elección de Tulum como escenario también añade un atractivo turístico a la celebración, ya que el destino recibirá a visitantes durante uno de los periodos del año en los que las expresiones relacionadas con el Día de Muertos cobran especial protagonismo.

Bajo el lema “La cultura nos une”, los organizadores plantean un encuentro que busca reunir a personas de distintos lugares alrededor de la música y las tradiciones mexicanas.

¿Cuándo será el Festival del Día de Muertos en Tulum?

El Festival del Día de Muertos está programado del 29 de octubre al 3 de noviembre de 2026 en Tulum, Quintana Roo.

¿Quiénes se presentarán?

El cartel difundido hasta el momento incluye a:

Gnocidas

Sonora Matadora

Aurelio Ramos “El Novillo de Tlaxcala”

Pacho López y su Cumbia Meztiza

Aldin Mata , de Honduras

, de Honduras Jamir Mena “El Rey de la Sabrosura”

Yemembé

A. S.

Por ahora, la información disponible no especifica los horarios de presentación, la ubicación exacta del evento, los precios de acceso ni el mecanismo para adquirir boletos.