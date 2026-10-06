Día de Muertos 2026: cinco actividades que podrás disfrutar en CDMX

La Ciudad de México se prepara para recibir una de las temporadas más esperadas del año con una agenda que reúne gastronomía, cultura, música, tradiciones y actividades deportivas relacionadas con el Día de Muertos.

Las catrinas y catrines volverán a tomar las calles de la capital durante esta tradicional procesión, que permitirá observar diferentes caracterizaciones inspiradas en el personaje creado por Guadalupe Posada.

Entre las opciones hay planes para todos los gustos: desde degustar pan de muerto, café y chocolate, hasta participar en una carrera nocturna caracterizado como calavera o presenciar el tradicional desfile que recorrerá algunas de las principales avenidas de la capital.

1. Festival de café, pan de muerto y chocolate

Los amantes de la gastronomía mexicana podrán acudir al Festival Artesanal de Café, Chocolate y Pan de Muerto 2026, una opción pensada para disfrutar los sabores característicos de esta temporada.

El menú contempla pan de muerto tradicional, versiones cubiertas con ceniza de totomoxtle y otras presentaciones con diferentes rellenos. También habrá café y chocolate caliente, además de tamales, cemitas, choripanes y tortas.

La experiencia incluirá actividades como un taller para elaborar cacao en metate, creación de catrinas, música en vivo y una muestra de mamás porteadoras.

Lugar: Jalapa 38, Roma Norte

Fecha: 17 y 18 de octubre

Horario: 10:00 a 19:00 horas

Entrada: Gratis; el consumo se paga por separado.

2. Mega Procesión de Catrinas

El recorrido reunirá propuestas con trajes regionales, vestimentas prehispánicas y cosplay, además de participantes que incluso acudirán acompañados de sus perros.

Lugar: De Paseo de la Reforma al Zócalo capitalino

Fecha: 25 de octubre de 2026

Hora: 18:00 horas

Entrada: Gratis.

3. Festival del Cacao en el Museo Anahuacalli

El Museo Anahuacalli, en Coyoacán, será sede de la edición número 16 del Festival Cacao en el Anahuacalli, una propuesta que reúne historia, cultura y gastronomía alrededor de uno de los alimentos vinculados con las raíces prehispánicas de México.

Los asistentes encontrarán una expoventa de productores y chocolateros artesanales, además de bebidas tradicionales como el tejate y el tascalate.

Lugar: Museo Anahuacalli

Fecha: Del 29 de octubre al 2 de noviembre

Horario: 10:00 a 19:00 horas

Entrada: Gratis; alimentos y bebidas tienen costo.

4. Desfile de Día de Muertos

Uno de los acontecimientos principales de la temporada será el Desfile de Día de Muertos, que llevará carros alegóricos, monigotes, contingentes temáticos y música desde Paseo de la Reforma hasta el Zócalo.

La edición de este año estará relacionada con raíces prehispánicas, mitos, deidades y cosmogonía, además de expresiones de los pueblos originarios y elementos de la cultura popular como la cartonería, la gráfica mexicana y el arte contemporáneo.

El recorrido también rendirá homenaje bajo el concepto de “amor eterno” a figuras como Juan Gabriel, Lola Beltrán, José Alfredo Jiménez y Blanca Estela Pavón, entre otros músicos, cantantes, actores y cineastas mexicanos.

Lugar: De Paseo de la Reforma al Zócalo capitalino

Fecha: 31 de octubre de 2026

Hora: 12:00 horas

Entrada: Gratis.

5. Calaveritas Run

Para quienes prefieren una actividad deportiva, Calaveritas Run propone una carrera nocturna inspirada en la celebración de Día de Muertos.

Los participantes podrán acudir caracterizados como calavera y recorrer el Bosque de Chapultepec. El evento contempla tres categorías y distintas distancias, además de una medalla para quienes participen.

Lugar: Complejo Cultural Los Pinos

Fecha: 1 de noviembre

Horario: 19:30 horas

Costo: En fase 2 de venta: $450 para infantes y $750 para adultos.

Con estas cinco opciones, la agenda de Día de Muertos en CDMX ofrece alternativas que van desde la comida y las expresiones culturales hasta los grandes desfiles y las actividades deportivas, con eventos gratuitos y otros que requieren pago de entrada.