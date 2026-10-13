No solo es la limpieza de huesos: Cinco razones para visitar Pomuch en octubre y cómo llegar en Tren Maya

A poco más de dos semanas de las celebraciones del Día de Muertos, Pomuch, comunidad del municipio de Hecelchakán, en Campeche, se convierte en uno de los destinos de interés para quienes buscan conocer las tradiciones de la Península de Yucatán. Aunque es reconocido por la limpieza de los Santos Restos, este pueblo también ofrece atractivos gastronómicos, culturales y experiencias relacionadas con las costumbres de sus habitantes.

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Durante octubre, la localidad adquiere especial relevancia por los preparativos del Hanal Pixán, celebración dedicada a recordar a los familiares fallecidos. Para los visitantes, recorrer Pomuch representa una oportunidad de conocer una comunidad donde las tradiciones se mantienen vivas y forman parte de la identidad de sus habitantes.

Pero más allá de su conocida práctica funeraria, existen otras razones para visitar este rincón campechano antes de que termine octubre.

1. Probar el tradicional pan de Pomuch

Uno de los principales atractivos de Pomuch es su pan tradicional, elaborado en hornos de piedra y leña, una actividad que ha dado reconocimiento gastronómico a la comunidad.

El famoso pan de Pomuch, horneado con piedra y leña, destaca por sus pichones y tutis.

Entre sus variedades destacan los panes conocidos como pichones y tutis, que forman parte de la oferta de las panaderías locales. Durante la temporada de Día de Muertos, el interés por estos productos cobra especial importancia debido a su relación con las costumbres y la gastronomía regional.

Para quienes visitan la localidad, conocer sus panaderías y probar el pan recién elaborado es una de las experiencias más representativas del lugar.

2. Conocer la tradición de la limpieza de los Santos Restos

Pomuch es conocido por una práctica ancestral en la que algunas familias realizan la limpieza y acomodo de los restos óseos de sus seres queridos, como parte de los preparativos para recibir a las ánimas durante el Día de Muertos.

Las familias realizan la ancestral limpieza de Santos Restos en el cementerio con manteles bordados.

Esta tradición se realiza en el cementerio de la comunidad, donde los restos son colocados cuidadosamente en cajas de madera y cubiertos con manteles bordados o decorados, de acuerdo con las costumbres familiares.

Más que un atractivo turístico convencional, se trata de una expresión de respeto, memoria y vínculo con los difuntos. Por ello, quienes se acerquen al cementerio deben hacerlo con consideración, evitando interrumpir las actividades familiares o tomar fotografías sin autorización.

3. Recorrer el centro de Pomuch y conocer su arquitectura tradicional

Además de sus tradiciones funerarias, Pomuch conserva espacios que permiten conocer la vida cotidiana de una comunidad con raíces mayas. Entre ellos destaca la iglesia de la Purísima Concepción, ubicada en el centro de la localidad, así como sus calles y viviendas tradicionales.

El centro histórico alberga la iglesia de la Purísima Concepción y arquitectura del Camino Real.

Un recorrido por el pueblo permite apreciar su ambiente, observar la actividad de los comercios locales y conocer parte de la historia de esta comunidad del Camino Real campechano.

Este paseo puede complementarse con una visita a las panaderías, donde los visitantes encuentran uno de los productos gastronómicos más representativos de Pomuch.

4. Disfrutar de la gastronomía tradicional del Hanal Pixán

Octubre también representa una oportunidad para conocer la gastronomía relacionada con el Hanal Pixán, especialmente el pibipollo, uno de los platillos tradicionales que se preparan durante las celebraciones dedicadas a los difuntos.

La gastronomía de la temporada incluye la preparación del pibipollo a base de maíz y carne. / Especial

Esta comida, elaborada con masa de maíz, carne y otros ingredientes, forma parte de las ofrendas familiares y de las costumbres culinarias que se transmiten entre generaciones.

En Pomuch existen experiencias gastronómicas comunitarias que permiten conocer la preparación de alimentos tradicionales y su relación con las celebraciones de Día de Muertos. Su disponibilidad debe consultarse previamente.

5. Visitar Pomuch durante su festival de Día de Muertos 2026

Otra razón para visitar Pomuch durante octubre es el Festival de Día de Muertos Pomuch para el Mundo 2026, anunciado para el sábado 31 de octubre.

El Festival Pomuch para el Mundo 2026 ofrecerá el Paseo de los Pixanes el 31 de octubre. / Especial

La celebración contempla actividades culturales vinculadas con las tradiciones de la comunidad, entre ellas el Paseo de los Pixanes y la exhibición de altares, que permiten a los visitantes conocer distintas expresiones del Hanal Pixán.

El festival representa una alternativa para quienes desean acercarse a las costumbres locales mediante actividades públicas, sin interferir en los rituales familiares que se desarrollan en el cementerio.

¿Dónde está Pomuch y cómo llegar desde Campeche?

Pomuch se encuentra en el municipio de Hecelchakán, aproximadamente a 52 kilómetros de San Francisco de Campeche, por lo que es una alternativa para realizar una visita de un día.

Desde la capital, los automovilistas pueden llegar por la carretera federal 180, con un recorrido aproximado de 45 a 50 minutos, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino. También existen opciones de transporte público hacia la localidad, aunque es recomendable consultar los horarios y tarifas antes de salir.

La segunda mitad de octubre es una de las épocas más representativas para conocer Pomuch debido a los preparativos del Día de Muertos. Sin embargo, los visitantes deben recordar que muchas de las actividades son expresiones familiares y religiosas que requieren respeto.

De esta manera, Pomuch ofrece una experiencia turística que combina gastronomía, historia y tradiciones mayas, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan descubrir otros rincones de Campeche durante octubre.

¿Cómo llegar a Pomuch en el Tren Maya?

Los turistas que deseen conocer Pomuch durante las celebraciones del Día de Muertos también pueden utilizar el Tren Maya, una alternativa de transporte para quienes viajan desde San Francisco de Campeche, Mérida y otros destinos conectados con la ruta ferroviaria.

El Tren Maya es una opción de transporte para visitar Pomuch en las festividades del Día de Muertos.

Para llegar a esta comunidad, los pasajeros deben descender en la estación Hecelchakán, ubicada aproximadamente a cinco kilómetros de Pomuch, y posteriormente continuar su recorrido por carretera mediante un servicio de transporte local.

Desde la estación San Francisco de Campeche existe una conexión ferroviaria hacia Hecelchakán. El portal turístico del Tren Maya publica una tarifa de referencia de 137.50 pesos en clase Turista para ese trayecto, aunque los precios, horarios y disponibilidad deben confirmarse antes de viajar.

Esta alternativa permite incorporar a Pomuch dentro de un recorrido turístico por el Camino Real campechano, especialmente durante octubre, cuando la comunidad se prepara para las celebraciones del Hanal Pixán y la tradicional limpieza de los Santos Restos.

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Los visitantes deben considerar que el Tren Maya no llega directamente al centro de Pomuch, por lo que es recomendable organizar previamente el transporte desde Hecelchakán y verificar los horarios de regreso.

Para consultar los servicios disponibles, pueden ingresar al sitio oficial del Tren Maya.

JGH