Frente Frío 2 azota con fuerza en la costa de Tabasco: oleaje intenso afecta a decenas de viviendas y pobladores

El fuerte oleaje, la erosión costera y el desbordamiento de cuerpos de agua han provocado afectaciones en comunidades de Paraíso y Cárdenas, Tabasco, donde 144 personas han resultado afectadas y 29 viviendas permanecen en riesgo por las condiciones meteorológicas asociadas al Frente Frío número 2.
Entre las zonas con mayores afectaciones se encuentra Playa Bruja, donde siete familias tuvieron que ser evacuadas ante el riesgo que representa el avance del agua. En la comunidad de El Pénjamo, el mar ingresó a varias viviendas, mientras que la laguna La Machona se desbordó en el área de El Alacrán.
Ante esta situación, autoridades estatales y fuerzas armadas mantienen operativos de atención y contención para atender a la población y reducir los riesgos en las localidades costeras.
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Alertan por lluvias extraordinarias y posibles cortes carreteros
El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco advirtió que persiste el pronóstico de lluvias intensas a torrenciales, con posibles acumulados extraordinarios superiores a los 250 milímetros en los límites con Veracruz, principalmente durante la noche y la madrugada del lunes.
Las precipitaciones también podrían ocasionar encharcamientos en gran parte del estado, además de nuevos incrementos en los niveles de los ríos de la región serrana. Por ello, la dependencia pidió a la población evitar cruzar ríos y corrientes de agua, debido al peligro que representan las crecidas.
Asimismo, advirtió sobre posibles cortes carreteros en las zonas limítrofes con Veracruz, por lo que recomendó extremar precauciones al transitar por estos puntos.
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Piden evitar actividades marítimas por el oleaje
Aunque el viento y el oleaje podrían disminuir gradualmente durante el día, Protección Civil exhortó a no realizar actividades marítimas mientras persistan las condiciones de riesgo.
La dependencia también pidió mantener especial precaución en los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, ante el pronóstico de lluvias y posibles afectaciones.
Las autoridades recomendaron mantenerse informados mediante los boletines oficiales de alertamiento y seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia, particularmente en las comunidades costeras y las zonas cercanas a ríos, lagunas y otros cuerpos de agua.