Frente Frío 2 azota con fuerza en la costa de Tabasco: oleaje intenso afecta a decenas de viviendas y pobladores

El fuerte oleaje, la erosión costera y el desbordamiento de cuerpos de agua han provocado afectaciones en comunidades de Paraíso y Cárdenas, Tabasco, donde 144 personas han resultado afectadas y 29 viviendas permanecen en riesgo por las condiciones meteorológicas asociadas al Frente Frío número 2.

Entre las zonas con mayores afectaciones se encuentra Playa Bruja, donde siete familias tuvieron que ser evacuadas ante el riesgo que representa el avance del agua. En la comunidad de El Pénjamo, el mar ingresó a varias viviendas, mientras que la laguna La Machona se desbordó en el área de El Alacrán.

🚨Frente Frío No. 2 provoca afectaciones en la costa de Tabasco El fuerte oleaje, la erosión y el desbordamiento de cuerpos de agua han afectado a 144 personas y mantienen 29 viviendas en riesgo en zonas costeras de Paraíso y Cárdenas. En Playa Bruja, siete familias fueron evacuadas, mientras que en El Pénjamo el agua de mar ingresó a viviendas. Además, la laguna La Machona se desbordó en la zona de El Alacrán. Autoridades y fuerzas armadas mantienen operativos de atención y contención ante las afectaciones. 🗞️📹@giltabasco — Azucena Uresti (@azucenau) October 18, 2026

Ante esta situación, autoridades estatales y fuerzas armadas mantienen operativos de atención y contención para atender a la población y reducir los riesgos en las localidades costeras.

Noticia Destacada Hieren de bala al titular de la Agencia de Investigación Criminal en Morelos; FGE lo reporta estable

Alertan por lluvias extraordinarias y posibles cortes carreteros

El Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco advirtió que persiste el pronóstico de lluvias intensas a torrenciales, con posibles acumulados extraordinarios superiores a los 250 milímetros en los límites con Veracruz, principalmente durante la noche y la madrugada del lunes.

Las precipitaciones también podrían ocasionar encharcamientos en gran parte del estado, además de nuevos incrementos en los niveles de los ríos de la región serrana. Por ello, la dependencia pidió a la población evitar cruzar ríos y corrientes de agua, debido al peligro que representan las crecidas.

INUNDACIONES EN TABASCO 🇲🇽 🌊 Precaución, alerta en la zona costera de Tabasco, México Inundaciones costeras están teniendo lugar en #Chiltepec, #Paraiso Reportan daños a viviendas y negocios, decenas de familias desalojadas. Habitantes de la comunidad de Pénjamo solicitan ayuda Vía @xevtfm — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 18, 2026

Asimismo, advirtió sobre posibles cortes carreteros en las zonas limítrofes con Veracruz, por lo que recomendó extremar precauciones al transitar por estos puntos.

Noticia Destacada Ernestina Godoy confirmó la detención de César “N”, exfiscal de Chihuahua

Piden evitar actividades marítimas por el oleaje

Aunque el viento y el oleaje podrían disminuir gradualmente durante el día, Protección Civil exhortó a no realizar actividades marítimas mientras persistan las condiciones de riesgo.

La dependencia también pidió mantener especial precaución en los municipios de Cárdenas y Huimanguillo, ante el pronóstico de lluvias y posibles afectaciones.

Las autoridades recomendaron mantenerse informados mediante los boletines oficiales de alertamiento y seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia, particularmente en las comunidades costeras y las zonas cercanas a ríos, lagunas y otros cuerpos de agua.