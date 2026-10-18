Muere Arturo Marín, aspirante de Morena a la Alcaldía de Cuajinicuilapa, Guerrero, tras ataque armado

Arturo Marín Acevedo, quien participaba en el proceso interno de Morena para encabezar la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y Soberanía en Cuajinicuilapa, Guerrero, fue asesinado a balazos la tarde del sábado 17 de octubre, tras un ataque armado ocurrido en una zona céntrica del municipio.

Los primeros reportes indican que la agresión se registró alrededor de las 18:20 horas, en el cruce de las calles San Nicolás y 2 de Abril, frente a una iglesia y una hielería.

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En ese momento, Marín Acevedo circulaba en una camioneta gris cuando presuntamente fue interceptado por hombres armados, quienes le dispararon en tres ocasiones con un arma corta.

Testigos señalaron que los atacantes se desplazaban en un automóvil compacto y escaparon después de disparar contra el aspirante político. Posteriormente, familiares de la víctima llegaron al lugar y retiraron el cuerpo de la camioneta para llevarlo a su domicilio.

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El homicidio ocurrió ocho días después de que Marín Acevedo se registrara, el 9 de octubre, para participar en el proceso interno de Morena, con el objetivo de asumir la coordinación municipal del movimiento.

Hasta ahora, no se ha reportado la detención de los presuntos responsables. Tampoco se ha dado a conocer información oficial sobre el motivo del ataque, por lo que las circunstancias del homicidio permanecen sin esclarecer.