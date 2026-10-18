Hieren de bala al titular de la Agencia de Investigación Criminal en Morelos; FGE lo reporta estable

Un reporte de detonaciones de arma de fuego en el estacionamiento de un supermercado Costco provocó una movilización policiaca y momentos de tensión entre compradores en Cuernavaca, Morelos, la tarde del sábado 17 de octubre. En el incidente estuvo involucrado Jorge Antonio Hernández Narez, coordinador de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien sufrió lesiones leves, informó la Fiscalía estatal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:10 horas en el establecimiento ubicado sobre la avenida Vicente Guerrero, en la colonia Lomas de la Selva, donde familias y clientes se encontraban realizando sus compras cuando se escucharon los disparos.

De acuerdo con los primeros reportes, Hernández Narez habría intervenido ante un presunto intento de asalto en la zona del estacionamiento. La situación movilizó a elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes acudieron al lugar para resguardar el área y comenzar las investigaciones.

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Fiscalía de Morelos aclara que el coordinador de la AIC no recibió disparos

Tras difundirse versiones que señalaban que el mando policiaco había sido herido por impactos de bala, la Fiscalía General del Estado de Morelos aclaró que no presentó lesiones por proyectiles de arma de fuego.

La dependencia indicó que Hernández Narez sufrió heridas leves que no ameritaron hospitalización. También descartó que otros agentes de la AIC o civiles resultaran lesionados durante el incidente.

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Al lugar acudieron elementos de la Policía Morelos, la Guardia Nacional y agentes de investigación, quienes participaron en el operativo desplegado tras el reporte de detonaciones.

Investigan los hechos y buscan a los presuntos responsables

Como parte de las acciones posteriores al incidente, las corporaciones de seguridad implementaron un operativo de búsqueda en las colonias aledañas y en los accesos a la ciudad para localizar a los presuntos responsables. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar si existen responsabilidades penales.

Además, agentes investigadores y peritos recaban grabaciones de las cámaras de videovigilancia del supermercado y del sistema C5, con el propósito de identificar a los posibles implicados y reconstruir sus movimientos después de las detonaciones.

La investigación continúa para establecer cómo se desarrolló el incidente en el estacionamiento de Costco y determinar quiénes participaron. Mientras tanto, la Fiscalía reiteró que el coordinador de la AIC presenta únicamente lesiones leves y descartó que haya recibido impactos de bala.