Cecilia Patrón entrega becas bimestrales de mil 200 pesos a personas con discapacidad

En la construcción de una Mérida más humana e incluyente, la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada entregó 600 becas para personas con discapacidad, que contribuyen a su movilidad para que continúen con sus actividades de rehabilitación y desarrollo.

“No están solos, cuentan con su alcaldesa. Y estos apoyos son un reconocimiento a su esfuerzo, valentía y sueños. Ustedes son nuestra inspiración y nos demuestran que las barreras se superan cuando se suman la voluntad y el respaldo correctos”, afirmó la alcaldesa durante un encuentro con los beneficiarios en el Centro Cultural Olimpo.

En ese sentido, recordó que durante el primer semestre de 2027 el Ayuntamiento abrirá un segundo Centro Municipal de Autismo en la zona poniente, que se sumará al centro ubicado en el oriente.

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“Las personas con discapacidad son el eje central de esta administración, donde trabajamos todos los días para asegurar su dignidad y tranquilidad. Estamos aquí para acompañarlos, abrir oportunidades y construir una Mérida donde todos tengan las mismas posibilidades de salir adelante”, afirmó Cecilia.

La edil también agradeció a los familiares de los beneficiarios, quienes están a su lado, demostrando su apoyo y reiteró su compromiso de seguir trabajando por una Mérida donde la principal prioridad sea el cuidado de su gente.

Por su parte, el director del DIF Mérida, Gerardo López Fernández, dio a conocer que con una inversión de 3 millones 600 mil pesos el programa de becas para personas con discapacidad beneficia en la actualidad a 600 personas, de las cuales el 75 por ciento tienen entre 0 y 10 años, es decir, son niños que comienzan su camino y que necesitan todo el apoyo para salir adelante.

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Las becas consisten en 1 mil 200 pesos bimestrales durante el período septiembre 2026-junio 2027 para contribuir con el transporte de quienes asisten a centros educativos o instituciones de rehabilitación, cultural, deportiva, así como en organizaciones de la sociedad civil.

Además, dio a conocer que 187 de los beneficiarios son asistentes al Centro Municipal de Autismo, y hasta el año pasado eran 86 los que recibían el apoyo, lo que significa un incremento del 110 por ciento en esta ocasión.

Para mayores informes sobre los apoyos y servicios en la calle 66 entre 57 y 59 Colonia Centro, al teléfono (999) 928 04 56 o en la página merida.gob.mx/dif.