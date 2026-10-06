Más de 787 mil yucatecos reciben apoyos de los Programas Bienestar durante 2026

A dos años del inicio del Renacimiento Maya, el Gobierno de Yucatán destacó los avances alcanzados en materia de bienestar social y la coordinación con la administración federal para ampliar los apoyos destinados a las familias de la entidad.

Durante la conferencia encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena en Palacio de Gobierno, la secretaria de Bienestar en Yucatán, Estefanía Baeza, informó que la meta para 2026 es que 787 mil 400 yucatecos reciban algún apoyo de los programas de Bienestar, con una inversión estimada de 18 mil millones de pesos.

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Entre las acciones impulsadas por el Gobierno estatal se encuentra Mujeres Renacimiento, dirigido a madres autónomas. El programa suma 10 mil 70 apoyos económicos distribuidos en los 106 municipios de Yucatán, con una inversión de 194.61 millones de pesos.

A este esquema se incorporó Parteras del Bienestar, destinado a mujeres de 18 años en adelante que ejercen la partería en comunidades de Yucatán. Para acceder al programa deben contar con al menos seis años de experiencia y acreditación por parte del sector salud. Las beneficiarias reciben un apoyo de 3 mil pesos bimestrales.

Otro de los programas estatales es Juventudes Renacimiento, enfocado en estudiantes de educación superior. Actualmente registra 9 mil 110 beneficiarios en 96 municipios, con una inversión de 106.74 millones de pesos. Cada estudiante recibe un apoyo de 3 mil pesos bimestrales.

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La secretaria de Bienestar también destacó la coordinación con el Gobierno federal mediante programas como las becas Rita Cetina y Benito Juárez, cuyos apoyos se mantienen para estudiantes de distintos niveles educativos. Además, adelantó que en enero se abrirá un nuevo periodo de registro.

En materia educativa, mediante Bienestar en tu Escuela se han entregado 399 mil 770 paquetes escolares en planteles públicos de los 106 municipios, con una inversión de 232.91 millones de pesos. Como parte de estas acciones también se brindó apoyo a 125 productores yucatecos relacionados con los equipos entregados.

Baeza reafirmó que la política social del Gobierno estatal busca mantener una atención cercana a la población y ampliar las oportunidades para las familias yucatecas, con la finalidad de que los programas de bienestar lleguen a todos los municipios y comunidades de la entidad.

La funcionaria señaló que estos esfuerzos forman parte de una estrategia coordinada entre los gobiernos estatal y federal para fortalecer los apoyos sociales y procurar que ningún sector de la población quede rezagado.