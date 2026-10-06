¡Revisa tu apellido! Ya comenzó el pago de becas en Campeche

A partir de ayer y hasta el próximo 16 de octubre, inició la dispersión de más de 172 millones de pesos correspondientes al bimestre septiembre-octubre, recursos que beneficiarán a 75 mil 557 estudiantes de educación básica, media superior y licenciatura en Campeche, informó la Coordinación Estatal de Becas para el Bienestar.

La titular de la Oficina de Representación de Becas para el Bienestar, María del Carmen Duarte López, explicó que el calendario de pagos estará determinado por la primera letra del apellido de los beneficiarios, con el objetivo de organizar la entrega de los recursos.

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De acuerdo con el calendario establecido, este lunes corresponde a los apellidos que comiencen con las letras “A” y “B”; el martes 6, a la letra “C”; el miércoles 7, a las letras “D, E y F”; y el jueves 8, a la letra “G”. Para el viernes 9 de octubre se contempla a los beneficiarios cuyos apellidos inicien con “H, I, J, K y L”.

La entrega continuará el lunes 12 con la letra “M”; el martes 13, con las letras “N, Ñ, O, P y Q”; el miércoles 14, con la “R”; el jueves 15, con la “S”; y concluirá el viernes 16 con los apellidos que comiencen con “T, U, V, W, X, Y y Z”.

Duarte López detalló que el monto total destinado para este periodo asciende a 172 millones 680 mil 700 pesos. De esta cantidad, 94 millones 724 mil 700 pesos corresponden a estudiantes de educación básica, quienes representan el mayor número de beneficiarios, con un total de 47 mil 845 alumnos.

Para los 21 mil 224 estudiantes de educación media superior se dispersarán 40 millones 325 mil 600 pesos, mientras que el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro contará con 37 millones 630 mil 400 pesos para apoyar a estudiantes de nivel superior.

La funcionaria informó que del 26 de octubre al 6 de noviembre permanecerá abierto el sistema para solicitar la incorporación a las Becas “Rita Cetina”, dirigidas principalmente a estudiantes de primaria y secundaria. El registro podrá realizarse a través de la página oficial www.becaritacetina.gob.mx, donde los interesados podrán consultar los requisitos y el proceso de incorporación.