Avanzan pagos de la Beca Rita Cetina en Yucatán y preparan registro de nuevos beneficiarios

El lunes pasado inició el pago de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre septiembre-octubre, mediante el cual se depositan mil 900 pesos por familia.

El titular de la Oficina de Representación en Yucatán, Roger Humberto Ávila Carrillo, informó que la dispersión se realiza en orden alfabético y concluirá el próximo 16 de octubre. El calendario aplica a las familias que ya cuentan con este beneficio y permanecen activas en el padrón.

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El orden de depósito considera la primera letra del apellido de la madre o el padre que aparece como titular de la tarjeta.

Por otra parte, desde el mismo lunes se realizan a nivel nacional las Asambleas Informativas dirigidas a familias que aún no reciben la beca, así como a quienes tienen hijos que pasaron de nivel preescolar a primaria, o de primaria a secundaria.

Acercan información

En Yucatán, estas reuniones se llevarán a cabo del 12 al 29 de octubre. En ellas se explicará qué son las Becas para el Bienestar, cuáles están disponibles, cómo y cuándo solicitar cada una. En las escuelas se colocaron carteles con el lugar y horario de las asambleas.

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Ávila Carrillo informó además que el viernes 23 de octubre, a las 19:00 horas, se realizará una asamblea virtual con el coordinador nacional, Julio León, para explicar el proceso.

La solicitud para las Becas Rita Cetina, tanto para estudiantes de primaria como de secundaria, se realizará del 26 de octubre al 6 de noviembre, únicamente a través de la página oficial becaritacetina.gob.mx.

El funcionario recomendó verificar que se ingrese al sitio correcto para evitar fraudes y recordó que el trámite es gratuito. Sólo la madre, padre, tutora o tutor pueden realizarlo y deberán contar con una cuenta Llave MX.

Para el registro también será necesario tener digitalizados un comprobante de domicilio y una identificación oficial, que podrán presentarse como fotografía o archivo PDF.

Al concluir el trámite, los solicitantes deberán descargar el comprobante de registro, que contiene el folio para dar seguimiento a la solicitud mediante el Buscador de Becas para el Bienestar.