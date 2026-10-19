Frente frío 2 provoca inundaciones en Veracruz; Marina realiza evacuaciones y activa labores de auxilio

La Secretaría de Marina (Semar) mantiene activo el Plan Marina en Fase de Auxilio en el sur de Veracruz, debido a las afectaciones provocadas por el frente frío número 2, que ha ocasionado inundaciones y complicaciones en diversas vías de comunicación.

De acuerdo con información difundida por la dependencia, personal de la Tercera Zona Naval realiza labores de evacuación, limpieza de calles y distribución de agua potable para atender a las comunidades afectadas por las lluvias.

Las operaciones se concentran en municipios y localidades de la región de Coatzacoalcos, donde el incremento de los niveles de agua ha requerido la intervención de las brigadas de emergencia.

¿Qué municipios de Veracruz reciben apoyo por el frente frío 2?

La Marina informó que la Brigada de Respuesta a Emergencias ha realizado acciones de auxilio en Villa Allende, Agua Dulce, Mundo Nuevo, Nanchital y Acayucan.

Entre los trabajos destacan la evacuación preventiva de habitantes de zonas inundadas y el retiro de árboles caídos que obstruyen las vialidades.

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También se llevan a cabo labores de remoción de escombros en viviendas y distribución de agua potable en distintas colonias de Coatzacoalcos.

En Acayucan, personal naval utiliza una motobomba industrial para realizar trabajos de desazolve y facilitar el retiro del agua acumulada.

Plan Marina también permanece activo en Jalisco y Colima por Trudy

Además de las operaciones en Veracruz, la Secretaría de Marina mantiene acciones de auxilio en Jalisco y Colima por los efectos del Huracán Trudy, que alcanzó la categoría 2 en el océano Pacífico, según el comunicado emitido el 18 de octubre.

La dependencia señaló que las labores forman parte de las medidas de atención a la población ante los fenómenos meteorológicos que han afectado distintas regiones del país.

Marina emite recomendaciones ante lluvias e inundaciones en Veracruz

La Semar pidió a la población evitar acercarse al malecón, playas y escolleras durante el evento de Norte, debido a los riesgos asociados con el viento y las condiciones del mar.

🌊 Este lunes 19 de octubre, el evento de #Norte asociado al #FrenteFrío 2 favorecerá oleaje elevado en: • De 2 a 4 metros: costas del sur de #Veracruz, #Tabasco, #Yucatán, #QuintanaRoo y golfo de Tehuantepec, #Oaxaca. • De 1 a 2 metros: costa de #Campeche. ⚠️ Evita ingresar al mar y atiende las indicaciones de las autoridades marítimas. — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 19, 2026

Asimismo, recomendó no intentar cruzar calles inundadas ni arroyos con corriente, además de mantenerse pendiente de los avisos de Protección Civil y de la Capitanía de Puerto de Coatzacoalcos.

Para reportar emergencias o solicitar apoyo, la Secretaría de Marina mantiene disponible el número telefónico 800 MARINA 1 (800 627 4621).

Las autoridades navales continuarán con las labores de auxilio y atención a las comunidades afectadas conforme a las condiciones meteorológicas y las necesidades de la población.

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