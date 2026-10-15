Marina activa plan de prevención en Michoacán y Oaxaca por huracán ´Trudy’.

Ante la evolución de ‘Trudy’ a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, la Secretaría de Marina (SEMAR) informó que han activado el plan de prevención en Michoacán y Oaxaca. Las autoridades informaron que se realizó el despliegue de 3 mil 538 elementos navales, que se encuentran preparados para realizar acciones de prevención y auxilio.

El operativo de preparación abarca puntos estratégicos como el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán y las inmediaciones de Huatulco en Oaxaca, áreas donde se mantiene alistadas las Brigadas de Respuesta ante Emergencias (BRE), vehículos terrestres y embarcaciones de rescate para intervenir ante inundaciones, deslaves o afectaciones a la infraestructura.

Ante la presencia del Huracán #Trudy, activamos el #PlanMarina en su fase de prevención en Michoacán y Oaxaca, con el despliegue de 3,538 elementos navales, preparados para realizar acciones de prevención y auxilio en las zonas de riesgo. Asimismo, ante los efectos de la Tormenta Tropical #Simón, en Baja California Sur, #PersonalNaval participa en reuniones de coordinación con #ProtecciónCivil y realiza recorridos de perifoneo para informar a la población sobre las medidas preventivas. ⚠️ Exhortamos a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades, así como respetar las restricciones a la navegación. Conoce más detalles en el comunicado de prensa 👇🏻🔗 https://t.co/xfnb1zvMs8 — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 15, 2026

Aunado a esto; se informó que ante los efectos de la tormenta tropical ‘Simón’, en Baja California Sur, elementos navales se encuentran en reuniones de coordinación con junto a Protección Civil y se encuentran realizando recorridos de perifoneo para informar a la ciudadanía sobre las medidas preventivas.

Para finalizar; las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada por medio de los canales oficiales y atender las recomendaciones que den las autoridades, así como respetar las restricciones a la navegación con la finalidad de evitar incidentes y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal